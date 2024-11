EN DIRECTE: Els controls dels Mossos i restriccions de trànsit a Tarragona provoquen cues quilomètriques

Verificat per

El Meteocat eleva a vermella l’alerta per la DANA al Baix Ebre i el Montsià

El Pont de la T-11, a tocar del Carrefour, està tallat per evitar la circulació en cas que s’inundi aquest tram

Les limitacions provoquen cues de fins a set quilòmetres en els punts on es fan desviaments a l'AP-7

Actualització: Controls dels Mossos en vies de l'Ebre i Tarragona per regular el trànsit davant les restriccions per la pluja

Territori redueix al 50% el transport interurbà a Tarragona i l'Ebre per la DANA

Yolanda Díaz demana als treballadors de les zones amb alerta vermella per dana que no vagin a la feina

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre eleva a vermell l'avís per pluja persistent al Baix Ebre

09:05

El govern recorda que no es pot anar a treballar si hi ha risc per als empleats en zones amb alerta vermella

L'Estat diu a les empreses que han d'adoptar «les mesures adequades»