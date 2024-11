La Generalitat manté en alerta l’Inuncat per la DANA i demana precaució a Tarragona fins a la mitjanit

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el pla Inuncat, atès que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informat que durant aquest dimecres s'esperen pluges intenses amb previsió de superacions del llindar d'intensitat de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts fins la mitjanit al sud del país i també al quadrant nord est, amb més probabilitat a les comarques del Baix Ebre i Montsià.

També hi ha previsió de pluja acumulada de més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores al terç sud del territori, i amb més probabilitat a les comarques de Baix Camp, Baix Ebre, Montsià i Ribera d'Ebre. La seva distribució geogràfica és de caràcter extens i la Generalitat demana precaució fins aquesta propera mitjanit.

Es mantenen les restriccions de mobilitat i suspensió de determinades activitats a les comarques Baix Ebre, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Montsià i Tarragonès, segons la resolució publicada aquest dimarts, per la qual s'estableixen determinades restriccions.

Fins el moment no s'han donat superacions de llindars a cap punt del país i no hi ha hagut incidències destacables. Durant l’episodi i fins a les 2 del migdia el telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 584 trucades que han generat 528 expedients, principalment al Tarragonès (37,55%), Baix Camp (16,28%) i Barcelonès (14,75%) sobretot per peticions d'informació, risc estructural o incidències de trànsit.

Els Bombers de la Generalitat han atès, entre les 8 hores i les 13.30 hores, 20 avisos relacionats amb el temporal de pluja, cap de greu, la majoria per algun arbre o branca caiguda a la via pública. Davant la previsió de pluges intenses, sobretot a les comarques del sud, els Bombers de la Generalitat estan realitzant alguna ruta de reconeixement per fer seguiment de com baixen barrancs, rius, rieres o punts inundables. Fins el moment, no hi ha cap incidència destacada.