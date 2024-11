L'AP-7, l'N-340 i la C-14, entre les carreteres de Tarragona amb ​controls policials i talls per la DANA

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dimecres les carreteres del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre compten amb controls policials i estan tallades per fer complir la restricció de mobilitat que va decretar la Generalitat davant la DANA que afecta el territori. Les restriccions afecten les comarques del Tarragonès, Baix Camp, Montsià, Baix Ebre i Ribera d'Ebre.

Com a conseqüència d'aquest talls o controls, alguns punts presenten retencions importants. Les més destacades són a l'AP-7 al tram entre Amposta i Freginals on hi ha retencions d'once quilòmetres i a Altafulla on hi ha cues de set quilòmetres.

Aquestes són les carreteres amb controls i talls de circulació:

A-7 Vilallonga del Camp

AP-7 Altafulla

AP-7 Altafulla- Roda de Berà

AP-7 Amposta- L'Aldea

AP-7 Amposta- Freginals

A-27 Vilallonga del Camp- Rourell

C-14 Alcover

C-37 Alcover

C-43 Pinell de Brai

N-240 Valls

N-340 Alcanar

N-340 Torredembarra- Creixell

N-420 Móra d'Ebre

N-420 Móra la Nova

N-420 Botarell- Riudecols

T-11 Tarragona

T-331 Ulldecona

TV-3141 Reus

Les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre es preparen per fortes pluges i possibles inundacions aquest dimecres 13 de novembre, a causa de l’arribada d’una nova Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA).

Davant la previsió de tempestes intenses i acumulacions de més de 100 mm de pluja en 24 hores, Protecció Civil ha activat el pla INUNCAT en estat d’alerta vermella per «perill molt alt». Segons el Meteocat, les precipitacions poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, amb especial intensitat a les zones costaneres entre el Montsià i el Tarragonès.