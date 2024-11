Retencions a les carreteres de Tarragona per les restriccions de mobilitat per la DANA

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Les carreteres de Tarragona s'ha despertat amb les restriccions de mobilitat activades des de les sis del matí fins les 00 hores del dijous 14 de novembre per la nova DANA que està afectant Catalunya. Això ha fet que conforme ha avançat el matí algunes carreteres hagin patit retencions.

La Generalitat va anunciar ahir la suspensió de l'activitat educativa en cinc comarques tarragonines (Baix Camp, Tarragonès, Montsià, Baix Ebre i Ribera d’Ebre) i la restricció de mobilitat entre aquestes comarques. Cal evitar desplaçaments no imprescindibles.

Per aquest motiu, l'AP-7 es troba tallada a la circulació en sentit Amposta a Altafulla per evitar els desplaçaments que no són dels serveis essencials. En aquest punt es fan desviaments per la sortida 32 i hi ha retencions d'uns set quilòmetres.

També està tallada l'AP-7 a l'Aldea i a Amposta on hi ha tres quilòmetres de retencions, en aquest punt hi ha cues de sis quilòmetres. La C-14 i la C-37 a Alcover en sentit Tarragona; la C-37 i l'N-240 a Valls; i l'A-7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant estan tallades. La C-14 a Alcover compta amb cues d'un quilòmetre i mig mentre que la C-37 a Valls té retencions de dos quilòmetres.

Alerta vermella

Les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre es preparen per fortes pluges i possibles inundacions aquest dimecres 13 de novembre, a causa de l’arribada d’una nova Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA).

Davant la previsió de tempestes intenses i acumulacions de més de 100 mm de pluja en 24 hores, Protecció Civil ha activat el pla INUNCAT en estat d’alerta vermella per «perill molt alt». Segons el Meteocat, les precipitacions poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, amb especial intensitat a les zones costaneres entre el Montsià i el Tarragonès.

A més de les pluges intenses, es preveu un fort onatge amb onades de més de 2,5 metres, també classificat amb grau taronja de perill (3 sobre 6). Protecció Civil ha advertit de possibles crescudes sobtades en rius i barrancs, i ha recomanat extremar la precaució en zones inundables.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) també va elevar a nivell vermell l'alerta per pluges per a aquest dimecres al litoral sud de Tarragona. Els meteoròlegs de l'entitat espanyola preveuen pluges que poden superar els 180 litres per metre quadrat en menys de dotze hores.