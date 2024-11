Normalitat als carrers de Tarragona tot i l'arribada de la DANA a la ciutat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha inspeccionat totes les zones inundables després de la pluja d’aquesta nit i ha confirmat que no hi ha cap afectació. L’operatiu coordinat entre Protecció Civil i la policia tarragonina ha funcionat.

A hores d’ara hi ha normalitat a zones com el Pont de la Petxina i l’Arrabassada, avinguda de la Independència, l’avinguda del Mediterrani de la Móra i a l’N-340. El Pont de la T-11, a tocar del Carrefour, està tallat per evitar la circulació en cas que s’inundi aquest tram.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha remarcat que la situació a Tarragona «està controlada. La nostra prioritat és la seguretat de les persones, per tant, és necessari que la gent es quedi a casa per evitar desplaçaments viaris».

Des de Protecció Civil s’està donant resposta a les trucades telefòniques i dubtes de la ciutadania sobre les restriccions.

La Guàrdia Urbana, així que es va decretar l’alerta per risc d’inundacions, va avisar a través de megafonia als propietaris dels vehicles aparcats als carrers Josep V. Foix, Josep Ras i Claravalls, Tramuntana, les rambles de Cala Romana i l’Arrabassada i l’avinguda del Mediterrani de la Móra perquè retiressin els vehicles i també va enviar una unitat a cadascuna de les zones inundables.

Amb la coordinació amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona es va intensificar la vigilància a les lleres del riu i a les rieres i es van senyalitzar els accessos al riu Francolí.