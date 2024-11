Suspès el servei alternatiu per carretera de les obres del túnel de Berà pel «col·lapse» per les restriccions viàries

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Renfe ha suspès el servei alternatiu per carretera de les obres del túnel de Roda de Berà pel «col·lapse» a les vies derivat de les restriccions per l'alerta per pluges intenses, segons ha informat la companyia. Aquestes limitacions a la mobilitat mantenen diverses vies tallades a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona i els controls de regulació de trànsit estan provocant llargues cues durant tot el matí.

L'AP-7 per exemple està tallada a Amposta en sentit nord i es fan desviaments per la sortida 42, punt on s'acumulen aturades de fins a 14 quilòmetres des d'Ulldecona. La mateixa via està tallada a Altafulla en sentit sud, on es fan desviaments per la sortida 32 i s'acumulen vuit quilòmetres de cues des de Roda de Berà.

Els Mossos han establert diversos punts de control del compliment de les restriccions i per regular el trànsit. En concret, s'han establert punts de regulació del trànsit a l'AP-7, la C-14, l'N-340, la T-11, la T-331, la C-43, l'N-420, la TV-3141, l'A-7, l'N-240 i la C-37, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).