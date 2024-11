Ulldecona registra 111,8 litres de pluja aquest dimecres, 40 dels quals l'última mitja hora

Un dels controls que els Mossos estan fent al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre per l'episodi de pluges intenses

Ulldecona (Montsià) registrava a dos quarts de sis de la tarda d'aquest dimecres 111,8 litres de pluja per metre quadrat, la localitat catalana que ha recollit més aigua en el marc del temporal de pluja que assola el sud del país. 40 litres del total els ha recollit en mitja hora, atès que a les cinc de la tarda el registre era de 70.

Per darrere d'Ulldecona, Mas de Barberans (Montsià) acumula 69,1 litres, el Parc Natural dels Ports 53,5, Horta de Sant Joan (Terra Alta) 49,8 i els Alfacs (Montsià) 37,9. Segons indica el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el xàfec que hi ha al Montsià descarrega amb intensitat torrencial, que és la que marquen els registres de més de 40 litres en mitja hora com el de l'estació d'Ulldecona.