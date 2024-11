Els embassaments i pantans de Tarragona continuen creixent amb l’arribada de la nova DANA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els embassaments de Tarragona es trobaven en el 74,83% de la seva capacitat el passat 28 d’octubre, abans dels dos episodis de DANA que s’han produït a la demarcació -la segona DANA encara es troba activa-. De fet, l’esmentat percentatge era baix en comparació a l'any 2023 (84,39%) i, sobretot, a la mitjana dels darrers deu anys (88,9%).

Per embassaments, la situació a Siurana (Cornudella de Montsant) ha millorat considerablement, malgrat que encara és preocupant. Malgrat la seva curta capacitat (12,22 hectòmetres cúbics), abans dels episodis de DANA, l’acumulació es trobava en el 4,33% (0,53 hectòmetres cúbics) i bastant lluny de la mitjana (5,10 hectòmetres cúbics).

Després del primer episodi de DANA, l’acumulació a l’embassament de Siurana va créixer fins al 5,139% (0,628 hectòmetres cúbics). Ara bé, en aquests moments, amb un segon episodi de DANA actiu, l’acumulació de l’embassament se situa en el 8,224% (1,005 hectòmetres cúbics).

Mapa amb l’estat de l’embassament de Siurana.

Al pantà de Riudecanyes, abans de la DANA, s’acumulaven 0,48 hectòmetres cúbics (8,97% de la capacitat total), una dada superior als valors de 2023 (0,22 hectòmetres cúbics), però inferiors al volum mitjà (1,35 hectòmetres cúbics).

Després del primer episodi de DANA, al pantà de Riudecanyes es van acumular 0,665 hectòmetres cúbics, un 12,481% de la seva capacitat. En aquests moments, amb l’arribada de la segona DANA, al pantà s’acumulen 1,011 hectòmetres cúbics, un 19,005% de la seva capacitat actual.

Mapa amb l’estat del pantà de Riudecanyes.

Entre els més grans (per sobre de 5 hectòmetres cúbics), l’embassament de Guiamets es trobava al 6,08% de la seva capacitat (0,9 hectòmetres cúbics), amb millors dades que l'any 2023. El pas de la DANA per aquest embassament ha provocat una crescuda de fins al 10% de la seva capacitat.

Per la seva part, l’embassament de Riba-roja d’Ebre es trobava al 83,33% (175 hectòmetres cúbics), lleugerament per sota als nivells de fa un any. Això sí, després del pas de la DANA, l’embassament ha crescut fins els 200,63 hectòmetres cúbics, o sigui, el 95% de la capacitat total.