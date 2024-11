El Meteocat eleva a vermella l’alerta per la DANA al Baix Ebre i el Montsià

Imatge de les inundacions a Amposta la setmana passada per la DANA.@fabio1971121971

El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha elevat l'alerta a vermella, la màxima, pel pas de la DANA a les comarques del Montsià i el Baix Ebre.

Davant la previsió de tempestes intenses i acumulacions de més de 100 mm de pluja en 24 hores, Protecció Civil ha activat el pla INUNCAT en estat d’alerta vermella per «perill molt alt». Segons el Meteocat, les precipitacions poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, amb especial intensitat a les zones costaneres entre el Montsià i el Tarragonès.

Aquest dimecres tenen restringida la mobilitat per fortes pluges les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Tarragonès i el Baix Camp des de les sis del matí fins les dotze de la nit.

Arran d'aquesta mobilitat restringida, els Mossos han establert a primera hora controls en les diferents carreteres de Tarragona, entre elles l'AP-7, l'A-7, la C-14, la C-37 i l'N-240. Això ha comportat que algunes vies comptin amb grans retencions, com és el cas de l'AP-7 a Altafulla amb sis quilòmetres de cues o a Amposta amb sis quilòmetres.

Per minimitzar els riscos, la Generalitat va anunciar la suspensió de l'activitat educativa i ha recomanat evitar desplaçaments no imprescindibles. El Departament de Salut també ha suspès l’atenció programada no urgent en els centres assistencials de les zones afectades.