Yolanda Díaz demana als treballadors de les zones amb alerta vermella per dana que no vagin a la feina

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern espanyol ha fet una crida a extremar les mesures de precaució a les zones afectades per la nova dana. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha llançat un «missatge clar a tots els treballadors» de les zones on hi ha alerta vermella perquè «no corrin riscs», i per recordar-los que «no s'ha d'anar a treballar».

«Pensin que el risc no només és individual», ha dit, perquè quan algú no compleix les recomanacions «també posa en risc col·lectivament la societat». Per tant, segons Díaz, aquests treballadors han d'estar «tranquils» i no anar a la feina, perquè igualment «veuran compensades amb salari i cotitzacions les absències». «Per favor, no correm riscos», ha conclòs en declaracions als passadissos del Congrés.

El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també ha volgut obrir la seva compareixença al ple del Congrés dels Diputats –per informar sobre l'actuació del seu govern en a dana al País Valencià- per demanar «responsabilitat i prudència» a les zones afectades per la nova dana. «En aquests moments tenim episodis on cal seguir les recomanacions de les autoritats pertinents, així que màxima prudència i precaució».

Prèviament, mitjançant un missatge a X, el govern espanyol ha recordat que en aquelles zones on l'Agència Espanyola de Meteorologia (AEMET) ha activat l'alerta vermella, es pot no anar a treballar «si hi ha risc per a la salut dels treballadors». Ha afegit que, en aquestes zones, les empreses «hauran d'adoptar les mesures adequades». Aquesta alerta vermella està activa aquest dimecres al litoral sud de Tarragona, on els meteoròlegs de l'entitat espanyola preveuen pluges que poden superar els 180 litres per metre quadrat en menys de dotze hores.