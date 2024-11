El TSJC suspèn els actes judicials previstos per a aquest dimecres a Tarragona per la DANA

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès els actes judicials previstos per a aquest dimecres a Tarragona després que el Govern hagi acordat restringir la mobilitat a cinc comarques d'aquesta demarcació i de l'Ebre per la previsió de pluges torrencials.

Atesa la situació, el president del TSJC, Jesús Maria Barrientos, ha disposat suspendre les actuacions judicials programades als partits judicials d'Amposta, Tortosa, Gandesa, Reus i Tarragona. La suspensió es mantindrà fins a la desactivació de la restricció de la mobilitat disposada per l'executiu català. Els actes judicials afectats seran reprogramats «amb absoluta preferència» a qualsevol altre acte pendent de ser agendat.

La suspensió no afectarà cap de les actuacions pròpies del servei de guàrdia, que tindran la consideració d'urgents i inajornables. A més, l'ordre signada per Barrientos estableix un seguit d'excepcions, com ara les actuacions judicials que, de no practicar-se, pogués causar perjudici irreparable.

Els jutjats de violència sobre la dona faran els serveis de guàrdia que els corresponguin. En particular hauran d'assegurar el dictat de les ordres de protecció i qualsevol mesura cautelar en matèria de violència sobre la dona i menors.

També són excepcions, entre d'altres, les actuacions amb detingut i altres que resultin inajornables, com a adopció de mesures cautelars urgents, entrades i registres, etc; qualsevol actuació en causa amb presos o detinguts, o actuacions urgents en matèria de vigilància penitenciària.

El president del TSJC ha acordat donar trasllat d’aquest acord de manera urgent al President de l'Audiència Provincial de Tarragona, a la Fiscalia Provincial de Tarragona, als jutges degans dels partits judicials de la província de Tarragona, a la Secretària Coordinadora Provincial de Tarragona, als Col·legis professionals d'Advocats, Procuradors i Graduats Socials de la província de Tarragona i als Consells dels col·legis professionals respectius.