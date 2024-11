Confusió entre els conductors que es topen amb els controls policials per la DANA a Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els usuaris que aquest matí s'estan topant amb els controls que els Mossos d'Esquadra estan fent en diverses carreteres del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre davant l'episodi de pluges intenses, ho fan enmig de la confusió i la resignació.

A la rotonda d'accés a l'AP-7 a Tarragona, la gran majoria són transportistes. És el cas del Francisco Moya, un autònom que treballa per una empresa de productes congelats. Aquest matí s'ha desplaçat des de Barcelona fins a Constantí, on ha descarregat els aliments. «L'autopista estava tallada a Torredembarra i he hagut de fer un tomb boig per poder arribar», ha dit a l'ACN. Tot i que compren la situació, Moya considera que «és una mica excessiu» i que s'hauria de tenir en compte la seva tasca.

Des de primera hora del matí, els Mossos estan fent controls en diverses carreteres del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre per regular el trànsit arran de les restriccions de mobilitat decretades davant l'episodi de pluges intenses a la zona. Concretament, afecta les vies de les comarques del Baix Camp, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Tarragonès, és a dir, l'AP-7, la C-14, l'N-340, la T-11, la T-331, la C-43, l'N-420, la TV-3141, l'A-7, l'N-240 i la C-37, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

Un d'aquests punts ha estat el de la rotonda d'accés a l'AP-7 a Tarragona, concretament, a l'alçada del polígon industrial Riu Clar. La majoria d'usuaris han estat transportistes. Alguns, els serveis essencials, sí que han pogut passar el control policial i agafar la via per fer arribar els seus productes al destí final. Entre ells, el Lluís Gallardo, treballador de l'empresa Carburants Montsià, qui ha confirmat a l'ACN, que «a partir de les set del matí, s'ha trobat controls a les entrades i les sortides de l'autopista». Preguntat sobre la mesura, Gallardo considera que «en part està bé, per evitar d'anys», però reconeix que «es podria haver fet millor».

Per contra, el Francisco Moya, un camioner autònom que treballa per una empresa de productes congelats, no l'han deixat passar. «He anat a carregar el material a Barcelona i al venir cap a Tarragona m'he adonat que l'autopista estava tallada a Torredembarra», explica aquest usuari, qui lamenta «el tomb boig» que ha hagut de fer per poder arribar fins a Constantí, on ha descarregat les mercaderies.

A la tornada, s'ha topat amb el control policial a l'accés a l'AP-7 a Tarragona, on els Mossos li han indicat que passés per la nacional i l'autovia. Per tot, considera que la mesura «és una mica excessiva», sobretot, per als transportistes per a qui demana més miraments per poder distribuir les mercaderies.

Per la seva banda, el Fèlix, conductor d'un turisme, s'ha mostrat confús i ha afirmat «no saber per què són» els controls, «si no plou». «No entenc res, ningú diu res, només et diuen que vagis cap aquí o cap allà», ha denunciat aquest usuari, qui ha afegit que s'haurà «d'espavilar» i anar cap a la nacional i l'autovia.

Restriccions al túnel de Lilla

Un altre dels punts on els Mossos d'Esquadra fan controls per restringir la mobilitat de vehicles és als accessos del túnel del coll de Lilla. Des de les vuit del matí d'aquest dimecres han tallat la circulació en direcció Tarragona, on només deixen passar els serveis essencials. Segons el Servei Català de Trànsit, s'ha produït «poca» retenció, amb cues de menys de 500 metres a les rotondes d'accés al túnel (A-27) i de l'N-240.