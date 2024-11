La comarca del Montsià acumula fins a 32,5 mm d'aigua per les intenses pluges de la DANA

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La pluja acumulada entre ahir i aquest dimecres fins a les 10:30 hores ha superat els 20 mm en sectors de la meitat sud del litoral català i ha arribat fins als 32.5 mm a Alcanar i els 32.2 mm a l'Illa de Buda, a la comarca del Montsià, on la pluja ha tornat a intensificar-se aquest matí, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

La província de Tarragona és la més afectada a Catalunya pel pas de la DANA: Vila-seca ha registrat 29,2 mm; El Perelló, 28,8 mm; Vinyols i els Arcs, 28,5 mm; i Amposta, 22,6 mm.

Altres localitats que amb importants acumulacions d'aigua per les pluges són Nulles, amb 22,2; l'Aldea, 21.3; i ja a la província de Barcelona, Canaletes, amb 21,3.

El Meteocat ha activat l'alerta vermella per intensitat de pluja a les comarques del Montsià i del Baix Ebre, on poden caure més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora.