L'AEMET eleva a risc extrem l'alerta per la DANA a Tarragona i l'Ebre

L'AEMET ha elevat a vermell l'alerta per l'arribada de la DANA a Tarragona.AEMET

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha apujat a nivell vermell l'alerta per pluges per a aquest dimecres al litoral sud de Tarragona. Els meteoròlegs de l'entitat espanyola preveuen pluges que poden superar els 180 litres per metre quadrat en menys de dotze hores.

L'avís arriba hores després que el Govern hagi decretat la restricció de moviments a cinc comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre per les previsions de pluges torrencials.

Fins a les deu de la nit d'aquest dimarts el telèfon 112 ha rebut 210 trucades per l'alerta del pla d'emergències Inuncat, amb el Tarragonès i el Baix Camp al capdavant. Els Bombers, de la seva banda, han atès 17 avisos, la majoria a la regió de Girona.

Pel que fa a les acumulacions de pluja, fins a les onze de la nit d'aquest dimarts s'havien recollit 27,7 litres a Alcanar (Montsià), 24 al Perelló (Baix Ebre), 23,9 a Vinyols i els Arcs (Baix Camp), o 21,7 a l'Illa de Buda, a Sant Jaume d'Enveja (Montsià).