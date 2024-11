Restriccions de mobilitat, classes suspeses i centres de salut limitats: Tarragona es prepara per a rebre una nova DANA

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre es preparen per fortes pluges i possibles inundacions aquest dimecres 13 de novembre, a causa de l’arribada d’una nova Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA).

Davant la previsió de tempestes intenses i acumulacions de més de 100 mm de pluja en 24 hores, Protecció Civil ha activat el pla INUNCAT en estat d’alerta vermella per «perill molt alt». Segons el Meteocat, les precipitacions poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, amb especial intensitat a les zones costaneres entre el Montsià i el Tarragonès.

Mesures de seguretat i restriccions

Per minimitzar els riscos, la Generalitat ha anunciat la suspensió de l'activitat educativa en cinc comarques tarragonines (Baix Camp, Tarragonès, Montsià, Baix Ebre i Ribera d’Ebre) i ha recomanat evitar desplaçaments no imprescindibles. A més, la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha cancel·lat les activitats presencials i mantindrà el teletreball mentre duri l’alerta.

El Departament de Salut també ha suspès l’atenció programada no urgent en els centres assistencials de les zones afectades, amb excepcions per als serveis essencials com atenció urgent, tractaments oncològics, diàlisi i cirurgia no ajornable.

Alertes per pluja i onatge

A més de les pluges intenses, es preveu un fort onatge amb onades de més de 2,5 metres, també classificat amb grau taronja de perill (3 sobre 6). Protecció Civil ha advertit de possibles crescudes sobtades en rius i barrancs, i ha recomanat extremar la precaució en zones inundables.

Els serveis d’emergència mantindran el seguiment de la situació i s’enviaran alertes als mòbils dels habitants de les zones amb risc més elevat. La Generalitat fa una crida a la població per seguir les indicacions oficials i evitar desplaçaments innecessaris mentre es mantingui el risc d’inundacions.