Parlon celebra que les restriccions «han ajudat» a evitar incidències greus i confirma que s'anul·len a mitjanit

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha celebrat aquest dimecres que les restriccions a la mobilitat decretades ahir pel Govern al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre «han ajudat» a evitar incidències greus, en una jornada marcada per la pluja que, aquesta mateixa tarda, ha deixat registres de 40 litres de pluja en mitja hora a Ulldecona (Montsià).

Parlon ha confirmat que, davant la previsió de remissió de la tempesta, les restriccions decretades quedaran anul·lades aquesta mitjanit, tal com s'havia indicat inicialment.

La consellera també ha justificat les retencions que al llarg de la jornada hi ha hagut a l'autopista AP-7 pel fet que es tracta d'una «via refugi» per evitar que hi hagi vehicles a zones inundables.