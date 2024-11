La restricció de mobilitat per la DANA a Tarragona deixa imatges semblants a l’època de la pandèmia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La restricció de mobilitat imposada per la Generalitat a causa de l’activació de l’alerta vermella per l'arribada d’una nova DANA a la demarcació ha deixat imatges poc habituals a Tarragona, on la població ha decidit complir les restriccions imposades, evitar desplaçaments i apostar pel confinament.

Així doncs, aquest dimecres s’han vist imatges semblants a l’època de la pandèmia, amb molts municipis amb carrers buits, sense pràcticament ningú transitant per elles, i carreteres amb molt poc trànsit, tret dels accessos al Baix Camp, el Baix Ebre, el Montsià, Ribera d’Ebre i el Tarragonès, on sí que s’han produït importants retencions per a accedir.

Un home va amb bicicleta per Salou.Tjerk van der Meulen

De fet, els Mossos han establert diversos punts de control per vetllar pel compliment de les restriccions i per regular el trànsit. En concret, s’han establert punts de regulació del trànsit a l’AP-7, la C-14, l'N-340, la T-11, la T-331, la C-43, la N-420, la TV-3141, l’A-7, l'N-240 i la C-37, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

L’AP-7, per exemple, està tallada a Amposta en sentit nord i es fan desviacions per la sortida 42, punt on s’acumulen retencions de fins a 14 quilòmetres des d’Ulldecona. La mateixa via està tallada a Altafulla en sentit sud, on es fan desviacions per la sortida 32 i s’acumulen vuit quilòmetres de cues des de Roda de Berà.