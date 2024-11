El 112 rep 251 trucades per les pluges fins a les sis del matí, sobretot al Tarragonès i el Baix Camp

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 251 trucades fins a les sis del matí per 238 incidents relacionats amb les pluges, sobretot al Tarragonès (39,6%), el Baix Camp (19,8%) i el Barcelonès (16,4%). Per municipis, els que han registrat més trucades són Tarragona (51), Barcelona (35), Reus 25), Salou (13) i Cambrils (10). No s'han registrat incidències significatives.

Aquest dimecres 13 de novembre, es preveu una situació meteorològica complicada a la província de Tarragona, amb pluges intenses i molt irregulars segons la zona. Durant el matí, les precipitacions es mantindran d'intensitat feble a moderada a la majoria del territori, però al terç sud (que inclou àrees com les Terres de l'Ebre) es podran registrar episodis de pluja forta.

A mesura que avanci el dia, les pluges tendiran a intensificar-se de manera notable en punts de l’extrem sud de la província, on s'espera que les acumulacions puguin superar els 100 mm en només 24 hores. Aquestes pluges molt intenses podrien generar ràpidament acumulacions d’aigua, amb un alt risc d'inundacions a les zones més exposades o properes a rius i rieres.

A nivell de temperatures, es mantindrà un ambient fresc, amb mínimes al voltant dels 11 °C i màximes de 16 °C, però l’elevada humitat i la persistència de la pluja podrien accentuar la sensació de fredor. Els vents bufaran de component sud-est, amb una intensitat que variarà al llarg del dia, assolint ratxes de fins a 30 km/h en les àrees més afectades pel temporal.

Davant d'aquesta situació, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya han emès diversos avisos de perill per acumulació de pluja i per intensitat de les precipitacions, especialment als municipis del litoral sud, on es recomana extremar les precaucions en desplaçaments i evitar zones amb risc de crescuda sobtada de rius i torrents.