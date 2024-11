Mapa de pluja: els municipis de Tarragona que es veuran més afectats per la DANA aquest dimecres

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat, per aquest dimecres, els avisos per intensitat de pluja (més de 40 l/m2 en 30 min), per acumulació de pluja (més de 100 l/m2 en 24 hores) i per mal estat de la mar, amb onades de més de 2.5 metres.

Els avisos, en diversos graus d'afectació, s'estenen a totes les comarques de la demarcació de Tarragona (Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Tarragonès, Priorat, Alt Camp i Baix Penedès), a excepció de la Conca de Barberà.

Les comarques que es troben en alerta vermella i amb nivell de perill «molt alt» són el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp i alguns municipis de la Terra Alta, del Priorat i del Tarragonès. D'altra banda, els municipis que es troben en alerta taronja i amb un nivell de perill «alt» estan situats a la Terra Alta, el Priorat, el Tarragonès i el Baix Penedès

Per últim, l'alerta groga i el perill «moderat» se situa en municipis de l'Alt Camp i del Baix Penedès. Així doncs, a la demarcació de Tarragona s'esperen precipitacions persistents durant tota la jornada, si bé al final del dia es restringiran a punts de l'extrem sud.

Durant la primera meitat del dia, la precipitació serà d'intensitat entre feble i moderada, si bé localment al terç sud serà d'intensitat forta. Durant la tarda, en punts de l'extrem sud, les precipitacions podran ser entre molt i extremadament abundants (més de 100 mm en 24 hores).