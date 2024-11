Mapa de pluja: els municipis de Tarragona que es veuran més afectats per la DANA aquesta tarda

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Després d'un matí on ja s'ha registrat les primeres precipitacions i s'han comprovat les restriccions de mobilitat i diferents afectacions de la situació meteorològica d'alerta amb controls dels Mossos i retencions a les carreteres, s'espera que les precipitacions més importants d'aquesta nova DANA caiguin aquesta tarda de dimecres.

Pràcticament tot el territori tarragoní se situa sota l'alerta del Meteocat, només la Conca de Barberà es troba fora d'alerta. L'extrem sud de la demarcació, el Montsià i el Baix Ebre, són les comarques on l'avís és de perill més alt, amb l'alerta vermella, ja que es preveuen acumulacions de pluja de 180 litres per metre quadrats en dotze hores i no es descarten «crescudes extraordinàries de caràcter local en barrancs i lleres menors.»

La Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp i el Tarragonès, en canvi, se situen sota alerta taronja per precipitacions que, si bé no haurien d'arribar als extrems de l'extrem sud, també poden descarregar amb força deixant acumulacions importants i afectacions. Els xàfecs podrien venir acompanyats de tempestes.

Finalment, les comarques que se situen més al nord de la demarcació, l'Alt Camp i el Baix Penedès, seran les menys afectades per les precipitacions d'aquest dimecres a la tarda.

Davant d’aquestes condicions, el Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja, recomanant extremar la precaució en els desplaçaments i evitar les zones inundables.

A més, els serveis d’emergència i el Servei Català de Trànsit recorden la importància de respectar les restriccions de mobilitat en carreteres principals, on els Mossos d’Esquadra han intensificat els controls per garantir la seguretat viària.