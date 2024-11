El govern recorda que no es pot anar a treballar si hi ha risc per als empleats en zones amb alerta vermella

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern espanyol ha recordat que en aquelles zones on l'Agència Espanyola de Meteorologia (AEMET) ha activar l'alerta vermella, es pot no anar a treballar «si hi ha risc per a la salut dels treballadors». En una piulada a les xarxes socials, ha afegit que, en aquestes zones, les empreses «hauran d'adoptar les mesures adequades».

Aquesta alerta vermella està activa aquest dimecres al litoral sud de Tarragona, on els meteoròlegs de l'entitat espanyola preveuen pluges que poden superar els 180 litres per metre quadrat en menys de dotze hores.