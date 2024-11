La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre eleva a vermell l'avís per pluja persistent al Baix Ebre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), d'acord amb les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha elevat l'alerta roja per persistència de pluja a la subconca del Baix Ebre, tota l'àrea del tram final del riu Ebre que va des de Mequinensa a la desembocadura.

Es preveuen acumulacions de pluja de 180 litres per metre quadrats en dotze hores i no es descarten «crescudes extraordinàries de caràcter local en barrancs i lleres menors».

La CHE manté l'alerta taronja a la zona del Baix Aragó i els Ports, on l'acumulació de pluja també pot arribar als 100 litres per metre quadrat en dotze hores, i a tot el quadrant sud-est de la conca ebrenca, amb ruixats intensos de fins a 60 litres per metre quadrat en una hora.