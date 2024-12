Les 10 notícies més rellevants del 2024 a la ciutat de Tarragona

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El 2024 ha estat un any intens per a Tarragona, amb esdeveniments que han marcat la ciutat en àmbits tan diversos com la cultura, la mobilitat, la seguretat, i l'urbanisme. A continuació, fem un repàs de les notícies més destacades:

Assassinat a Campclar

Un home de 35 anys va morir violentament el passat diumenge 3 de març a la Rambla de Ponent, al barri de Campclar a plena llum del dia. L'acusat del crim, de 19 anys, es va entregar a Comissaria i es troba en presó provisional comunicada i sense fiança. El succés va suposar la segona mort violenta al barri en només sis mesos. L’octubre del 2023 hi va haver un tiroteig a Campclar que va deixar una persona morta i dues ferides.

La demolició del ‘mamotreto’ del Miracle

L'Ajuntament de Tarragona ja ha aprovat inicialment el projecte de demolició del mamotreto, una estructura de gairebé 3.000 m3 de formigó. El document ha estat redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Ramon Girones Barbero de l’empresa Infra-tech Engineering & Consulting i informat favorablement pel cap de Secció d’Enginyeria de Camins. La demolició de la plataforma es licitarà per un cost de 503.298,40 euros més 105 692,66 euros en concepte del 21% d’IVA que suposa un import total de 608.991,06 euros (IVA inclòs).

Projectes a la Tabacalera

2024 ha estat un any clau pel futur d la Tabacalera. L'ICAC ja prepara el trasllat al mòdul 6. El govern ha acodat amb l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (Euses), un centre privat adscrit a la URV, convertir el magatzem 5 de la Tabacalera en un campus on s'imparteixi el Grau de CAFE. La futura Biblioteca Provincial serà, indubtablement, la joia de la corona, però es un projecte que, si bé ja ha començat a prendre forma, s'estima que es pugui començar a construir entre el 2026 i el 2027.

Els Verds revaliden el títol en un Concurs de Castells memorable

Els Castellers de Vilafranca es van proclamar campions de la XXIX edició del Concurs de Castells en una jornada històrica i èpica. Després de set hores d’intensitat al TAP, els Verds van carregar construccions tan impressionants com el 9de9 i un 3de10 amb folre i manilles a la cinquena ronda, assegurant així la seva tretzena victòria. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, que encara tenia opcions de triomf, va decidir no intentar el 3de9 sense folre per evitar riscos de caiguda i lesions. Va ser una jornada històrica també per la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona que va quedar tercera descarregant el segon 3de10fm del seu historial.

Querella criminal del Nàstic contra Eder Mallo

El Nàstic es va convertir enguany en el primer club de futbol espanyol que acudeix a la justícia ordinària querellant-se contra un àrbitre. Concretament, el club grana acusa el col·legiat Eder Mallo de falsedat documental i corrupció esportiva pels fets succeïts en la dramàtica final de Play-off d'ascens a Segona divisió contra el Málaga CF. Ara falta que el jutge anuncia si admet a tràmit la denúncia del club tarragoní.

Els supermercats 24 hores, en el punt de mira

La passada setmana, l'Ajuntament obligava a tancar el servei nocturn del primer dels vuit establiments 24 hores que tenia en el punt de mira. Concretament, es tracta d’un establiment al carrer Apodaca. El consistori va trobar la fórmula per limitar l’horari d'aquest tipus d'establiments el passat mes de juliol.

Nou local per als Xiquets de Tarragona

Els Xiquets de Tarragona compleixen gairebé 7 anys sense un espai propi per a dur a terme la seva activitat, però aquest fet sembla que pot canviar a partir del 2027. L'octubre es va publicar que la colla matalassera es prepara per heretar l'actual espai de l’ICAC, a la plaça d'en Rovellat, a la Part Alta, un cop l'Institut completi el seu trasllat a la Tabacalera. Així els Xiquets recuperarien un local social que reclamen des de fa més d'un lustre tot i que pot ser que, finalment, es vegin obligats a compartir l'espai amb un centre cívic de la Part Alta.

Nova normativa de terrasses

La ciutat va aprovar, el passat mes de novembre, una nova Ordenança de Terrasses i Extensions Comercials que modifica els horaris de la ciutat. La nova norma dicta que les terrasses hauran de tancar a les 00.00h de dilluns a dijous al llarg de tot l'any. En horari d'hivern, els divendres, dissabtes i vigílies de festiu el tancament serà a la 01.00h. Pel que fa al període d’estiu, que s'allarga i anirà del 15 de maig al 15 d'octubre, l’horari els divendres, dissabtes, vigílies de festiu serà a l'01.30h. Un altre element clau del nou marc regulador és el règim sancionador que contempla l’ordenança.

Contracte brossa

La polèmica entorn del contracte de la brossa a Tarragona ha estat marcada per conflictes judicials, tensions polítiques i el descontentament veïnal i laboral. En Comú Podem ha instat a suspendre la licitació actual, bloquejada per un recurs judicial de GBI Paprec contra l’adjudicació a Urbaser, i proposa remunicipalitzar el servei parcialment, mentre la FAVT demana solucions provisionals per la situació de brutícia a la ciutat. Paral·lelament, treballadors i sindicats manifesten preocupació per la incertesa laboral, agreujada per un incident entre l’Ajuntament i el president del comitè d’empresa d’FCC, que ha tensat encara més les relacions. Tot plegat reflecteix una crisi complexa, amb conseqüències polítiques, socials i mediambientals.

Una nova Santa Tecla multitudinària

Les Festes de Santa Tecla 2024 han estat un autèntic triomf de participació i tradició a Tarragona, malgrat que la pluja les va esquitxar en diversos moments. Amb prop de 500 actes que van combinar activitats tradicionals i modernes, i una programació descentralitzada que va escampar l’esperit festiu per tota la ciutat, la celebració va reunir desenes de milers de persones. La Baixada de l’Àliga, tot i les adversitats meteorològiques, es va mantenir com un dels moments més emblemàtics. La consolidació d’espais com l’Anella Mediterrània, l’èxit del marxandatge oficial i l’augment de la implicació ciutadana han marcat unes festes que l’Ajuntament ja treballa per presentar com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

El govern de Viñuales multiplica les zones regulades a la ciutat

El govern de Tarragona, liderat per Rubén Viñuales, ha impulsat una reforma que està convertint moltes zones d’aparcament de la ciutat en àrees regulades, amb espais pintats de taronja, verd o blau, segons la seva finalitat. Això inclou barris com el Francolí, Tarragona 2 i l’entorn de l’Hospital Joan XXIII, on s’han implementat zones de pagament. Aquesta mesura, justificada pel Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i la futura Zona de Baixes Emissions (ZBE), ha generat una gran polèmica.