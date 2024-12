ECP insta a suspendre el procés de licitació del contracte de la brossa de Tarragona

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’En Comú Podem ha instat l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, a suspendre el procés de licitació del contracte de la brossa, que es troba immers en un litigi judicial que s’allargarà durant els pròxims mesos. De fet, el portaveu de la coalició progressista, Jordi Collado, creu que, si no es prenen mesures efectives, caldrà esperar fins al pròxim mandat perquè es resolgui l’adjudicació del servei de la neteja.

«No podem esperar més mentre Tarragona pateix un problema de salubritat i un risc econòmic evident», apuntava l’edil, qui assenyala que el bloqueig del contracte de la brossa és «el problema més greu després de l’habitatge en aquesta ciutat». I és que l’Ajuntament s’està enfrontant a una eterna carrera d’obstacles per poder adjudicar el servei de la neteja.

Actualment, el consistori està a l’espera de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va admetre a tràmit la demanda de GBI Paprec, que va ser la guanyadora del concurs públic impulsat per l’Ajuntament i que va acabar sent exclosa per una resolució del Tribunal Català de Contractes. La companyia francesa va sol·licitar mesures cautelars contra l’adjudicació del contracte a la segona classificada, Urbaser. Això va fer que el govern municipal decidís aturar el procés de licitació fins a tenir la resolució del TSJC.

ECP considera que cal prendre mesures dràstiques per poder desbloquejar la situació. Ahir, Collado i el conseller Toni Carmona van presentar diverses propostes, com suspendre el procés de licitació actual. El portaveu del grup municipal assegurava que «per interès general ens podríem carregar l’actual procés contractual encara que estigui judicialitzat». A més, apuntava que això evitaria futures indemnitzacions.

Fragmentar el contracte

La formació morada considera que aquesta és l’oportunitat idònia per fragmentar el contracte i «remunicipalitzar» una part. Per una banda, aposten perquè Sirusa—empresa pública que opera al Camp de Tarragona— s’encarregui de la recollida de residus. «Seria una proposta metropolitana», indicava Collado. Per altra banda, el conseller creu que s’hauria de «remunicipalitzar» el servei de la neteja viària a través d’una nova empresa pública municipal, emulant la fórmula de Secomsa.

Mentre no es fa efectiva l’adjudicació del contracte de brossa, En Comú Podem insta a contractar de forma urgent una nova empresa de perquè intervingui ràpidament i executi un pla de xoc per netejar la ciutat a fons. Collado detalla que seria un contracte temporal i «per emergència», que permetria «guanyar temps», mentre es fa un nou procés contractual.