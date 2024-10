Els Xiquets de Tarragona tindran local el 2027, segons les previsions municipals

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou local el 2027. Aquesta és la previsió amb la qual treballen l’Ajuntament de Tarragona i la Colla Xiquets de Tarragona. L’alcalde Rubén Viñuales i el president de la colla, Oriol Olivé, van mantenir aquesta setmana la primera reunió per a començar a apuntalar el projecte del nou local.

«Va ser una primera reunió de treball molt positiva. Començarem per l’avantprojecte de tot el que ha de ser la reforma de l’actual edifici», exposa Olivé. Segons el president, la trobada escenifica l’entrada en una «nova fase». «Després d’anys d’incertesa, ara ens centrarem ja en els aspectes tècnics i en les nostres necessitats. Hem de posar la sisena marxa», apunta Olivé.

Els passos a seguir estan clars. Projecte executiu. Licitació. I inici d’obres. La previsió és enllestir-ho el 2027, tot i que els terminis aniran condicionats pel projecte de trasllat de l’ICAC a la Tabacalera. «Hi ha moltes coses a valorar i estem plantejant els nostres requisits a nivell d’espai», diu Olivé. En aquest sentit, la distribució de l’espai farà que no el recinte no acull finalment un centre cívic, com s’havia plantejat inicialment, sinó un centre social. Un espai d’igual forma pensat per als veïns de la Part Alta i que formarà part de la Xarxa de Centres Cívics de la ciutat. Amb tot, el procés de confecció i negociació acaba de començar i li espera mesos de treball.

ERC aposta per un sol ús

D’altra banda, ahir el grup municipal d’Esquerra Republicana va sortir a la palestra per reclamar que el nou local dels Xiquets a la plaça d’en Rovellat sigui «exclusivament per la colla». «L’edifici té 1.100 m2 i la colla castellera necessita uns 800 m2. Un centre cívic en necessita uns mil m2. No hi té cabuda», va expressar Xavi Puig, portaveu adjunt del grup.

ERC va apostar l’any passat en un primer moment per compaginar els dos usos a l’immoble, però es va desdir després de parlar amb tècnics municipals. «No retraiem ni critiquem aquest plantejament al govern municipal. Però creiem que hi ha altres espais a la Part Alta on es podria encabir un Centre Cívic en condicions pel veïnat de la Part Alta», va reblar Puig.

En aquest sentit, els republicans proposen el solar del carrer Sant Llorenç o al carrer Santa Anna com possibles espais. «Vam arribar a un pacte pressupostari amb l’executiu municipal per a crear molts centres cívics al centre de la ciutat. L’equip de govern té llibertat de moviments, pot triar quin és el més adequat», va concloure Puig. Els republicans consideren que l’acord no s’està complint i que aquest fet erosiona les relacions amb el PSC.