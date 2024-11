L'Ajuntament de Tarragona aprova l'Ordenança de Terrasses a la via pública

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest matí en el ple ordinari de novembre l’Ordenança de Terrasses i Extensions Comercials. PSC, Esquerra i Junts, En Comú Podem i els dos consellers no adscrits hi han votat a favor (21 vots), el PP s’hi ha abstingut i VOX ha votat negativament.

Un dels punts clau d’aquesta normativa han estat els horaris que, amb la nova ordenança, s’unifiquen per a tota la ciutat. El canvi principal és la consideració dels dijous, que passen a tenir tractament de dia laboral. D'aquesta manera les terrasses hauran de tancar a les 00.00h de dilluns a dijous al llarg de tot l'any. En horari d'hivern, els divendres, dissabtes i vigílies de festiu el tancament serà a la 01.00h. Pel que fa al període d’estiu, que s'allarga i anirà del 15 de maig al 15 d'octubre, l’horari els divendres, dissabtes, vigílies de festiu serà a l'01.30h.

Com a dates excepcionals d'ampliació de l'horari fora de la temporada d'estiu s'han marcat en el calendari les festes de Carnestoltes (de dijous a dimarts), Setmana Santa (de dijous a dilluns) i Nadal (del 21 de desembre fins al 5 de gener). Durant aquests dies les terrasses podran romandre obertes fins a la 01.00h.

Durant la sessió plenària celebrada aquest matí de divendres, tots els grups municipals han reconegut «la recerca de consens» amb què la consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha dut a terme les negociacions i reunions des d’un primer moment per tal de poder acordar tots els punts de la nova ordenança.

Un altre element clau del nou marc regulador és el règim sancionador que contempla l’ordenança i que permetrà interposar sancions per infraccions lleus d’entre 300 euros i 750 euros. Per a les greus, les multes oscil·laran entre els 751 euros i els 1.500 euros, mentre que per a les molt greus, la normativa preveu sancions que van dels 1.501 euros als 3.000 euros. L'ordenança també preveu la possibilitat de retirar la llicència a aquells establiments incompleixin reiteradament la normativa.

La consellera Montse Adan ha agraït la feina feta als tècnics i {la predisposició a entendre’ns de tots els grups respecte a la nova normativa». I ha deixat clar que «no ens farà por revisar la normativa d’aquí a un any i revisar si hi ha res que no funciona per a poder-ho millorar». Ha assegurat que «farem aquest seguiment» i també ha anunciat que «hi haurà tot un període de comunicació perquè tothom es vagi adaptant a la nova ordenança, que busca l'equilibri entre la necessària activitat econòmica i dinamisme de la ciutat amb el dret al descans dels veïns i les veïnes».

Per poder entrar en vigor, a partir d'avui es redactarà el decret amb l'aprovació inicial i es publicarà al Butlletí Oficial. A partir de la data de publicació es compten 30 dies durant els quals es poden presentar al·legacions. Un cop finalitzat el període de presentació d'al·legacions, cal valorar-les per desestimar-les o acceptar-les parcialment o totalment. En cas de desestimar-les, es podrà redactar el decret per a l’aprovació definitiva. Això permetria que la normativa entrés en vigor abans de finalitzar l’any 2024.

I, en cas d'acceptar (parcialment o totalment) les esmenes, caldrà tornar a convocar la Comissió d’Estudi de l'Ordenança de Terrasses per a debatre i aprovar les modificacions motivades per les al·legacions acceptades.