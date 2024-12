«No pot quedar impune»: El Nàstic es planta davant d'Éder Mallo

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic s'ha convertit en el primer club del futbol espanyol que persegueix una querella criminal contra un àrbitre. Concretament, el club grana acusa el col·legiat castellanolleonès, Éder Mallo, de falsedat documental i corrupció esportiva pels fets que van passar el passat 22 de juny en la final del Play-off d’ascens a Segona Divisió contra el Màlaga.

Aquesta tarda, el conseller de la SAE Antoine Jordà i el catedràtic en dret penal, Fermin Morales han atès els mitjans de comunicació en una roda de premsa convocada per a explicar els detalls d'una querella criminal «sense literatura» tal com ha explicat el catedràtic.

Segons Jordà, els esdeveniments del partit, presenciat per més de 14.000 aficionats, van ser «inexplicables». Ha citat decisions arbitrals polèmiques com la desproporció de targetes mostrades (sis al Nàstic i cap al Màlaga), la interrupció inusual del joc per la caiguda de quatre pilotes al camp sense consultar amb el delegat de camp dels grana i l'ampliació de temps de joc més enllà del raonable. A més, ha destacat l'ascens de categoria de Mallo a Segona Divisió immediatament després d'aquest partit, fet que el club considera un «premi» per la seva suposada conducta.

Jordà també ha revelat que Mallo va mostrar una actitud molt «nerviosa» durant el partit. Especialment en la mitja part de la pròrroga, quan el col·legiat, visiblement nerviós i mentre balbotejava frases sense sentit, va reclamar un relaxant muscular als serveis mèdics del Nàstic. Jordà ha insinuat que es tractava de gairebé un atac de nervis en un partit quan el context del partit, amb una victòria momentània per l'equip local, no hauria de suscitar-ho.

També ha mencionat la conversa que, presumptament, hauria mantingut Mallo amb un amic seu en un bar de Salou el dia abans del partit, quan li hauria confessat que, al número 3 del Nàstic (Nacho González) li tenia la matrícula presa. El central andalús acabaria expulsat per segona targeta groga al minut 63 de partit en una acció més que dubtosa.

El catedràtic Fermín Morales ha reforçat l'argument, afirmant que la querella no té «literatura», és a dir, es basa en «proves sòlides» i indicis que apunten a una manipulació premeditada del resultat del partit. També denuncia que l'acta arbitral contradiu els informes dels Mossos d'Esquadra, especialment pel que fa a suposades amenaces de mort i perill per a la integritat física de l'àrbitre, acusant-lo de falsedat documental.

«Sabem que no recuperarem la categoria, però no pot quedar impune»

La querella quantifica els danys en dues partides principals: un perjudici directe de gairebé 50.000 euros per les sancions imposades al club, incloent-hi el tancament del camp, i un «lucre cessant» de més de 5 milions d'euros, corresponent als drets televisius que el Nàstic hauria percebut en cas d'ascens. Tant Morales com Jordà han reconegut, però, que la querella té un objectiu més enllà de la compensació econòmica: «Defensar la dignitat del club i la ciutat de Tarragona» perquè hi ha accions que, segons Jordà «no poden quedar impunes».

Morales també ha aclarit que és gairebé impossible que hi hagi conseqüències esportives en cas d'una resolució favorable al Nàstic com repetició del partit perquè: «hi ha terceres persones implicades de bona fe, és a dir, que no tenen res a veure». Així, Jordà ha reconegut que probablement, arran d'aquesta querella, el Nàstic «no recuperarà la categoria», però defensa que «hi ha moments que no et pots quedar callat».

El conseller Jordà ha destacat que han rebut mostres de suport, incloent àrbitres de futbol i d'altres esports, que reconeixen que «en tots els col·lectius hi ha ovelles negres». També ha volgut subratllar que aquesta acció no és contra el col·lectiu arbitral, sinó contra un cas individual que consideren «inacceptable».

Morales ha insistit que l'èxit de la querella dependrà de l'admissió a tràmit per part del jutjat d'instrucció i del suport de la Fiscalia. «Si es permet que la corrupció en l'esport quedi impune, l'article 286 bis del Codi Penal serà lletra morta», ha advertit.

Amb aquesta acció, el Nàstic de Tarragona es converteix en el primer club en presentar una querella per corrupció esportiva a Espanya, un cas que podria establir un precedent jurídic en el món del futbol.