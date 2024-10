L’Ajuntament de Tarragona aprova el projecte de demolició del ‘mamotreto’ del Miracle, que costarà 600.000 euros

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Eliminar la plataforma del Miracle de l’skyline de Tarragona és a tocar. Segons ha pogut saber Diari Més, l’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de demolició del mamotreto, una estructura de gairebé 3.000 m3 de formigó.

El document ha estat redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Ramon Girones Barbero de l’empresa Infra-tech Engineering & Consulting i informat favorablement pel cap de Secció d’Enginyeria de Camins. La demolició de la plataforma es licitarà per un cost de 503.298,40 euros més 105 692,66 euros en concepte del 21% d’IVA que suposa un import total de 608.991,06 euros (IVA inclòs).

Aquesta intervenció forma part del projecte GreenBelt’26 per a la renaturalització dels espais urbans i periurbans de l’Anella Verda, que compta amb un ajut de 3,6 milions d’euros provinents dels fons europeus Next Generation. Les obres hauran de finalitzar abans que acabi el 2025 per no perdre la subvenció. A aquest mig milió de despesa per la demolició, caldrà sumar-li el cost per a la futura restauració ambiental d’aquest espai després de desmantellar l’estructura.

Aprovar inicialment el projecte era el primer pas necessari perquè la plataforma desaparegui després de més de vint anys, dels quals els darrers onze ha estat tancada. El departament de Medi Ambient ja ha remès a la Secció de Contractació la petició per contractar les obres compreses en el projecte de demolició.

Per altra banda, també s’ha aprovat l’expedient de contractació i s’ha disposat l’obertura del procediment de licitació, que es publicarà de manera imminent. Les empreses interessades tindran 26 dies per a presentar les seves ofertes.

El vistiplau de la Generalitat

Paral·lelament al procés de licitació, l’Ajuntament espera l’aprovació definitiva del projecte i l’informe favorable de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Tarragona. Es tracta de l’ens format per especialistes en matèria de patrimoni com arquitectes, arqueòleg, restauradors, membres de la Diputació i representants de l’àmbit del Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Aquest òrgan té l’última paraula sobre el projecte, però la previsió és que tiri endavant sense problemes. Cal recordar que l’anterior govern municipal, liderat per Esquerra Republicana i amb la CUP a la regidoria de Medi Ambient, ja va començar a fer passes endavant per a fer desaparèixer el formigó del Miracle. Les obres tindran un termini d’uns sis mesos i s’enllestiran l’any vinent.