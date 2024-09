Les festes de Santa Tecla, tot un èxit i sense incidents rellevants

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Santa Tecla 2024 tancava ahir amb el Correfoc després de dotze dies de festa en què la ciutat ha comptat amb prop de mig miler d’actes escampats per tots els racons de la ciutat. Unes festes que han combinat a la perfecció els actes més tradicionals amb els més moderns. Tot i la pluja, els tarragonins han omplert tots els actes.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i la consellera de Cultura, Sandra Ramos, han fet balanç a poques hores de tancar-la. «La proposta de programació clarament ha funcionat. La gent s’ha bolcat en aquesta combinació d’actes de tot tipus, per a tots els gustos, escampats i descentralitzats per diferents zones de la ciutat i apostant per la simultaneïtat».

I és que en aquesta Santa Tecla s’han consolidat els escenaris del Parc Francolí així com l’Anella Mediterrània, per primera vegada funcionant alhora. La nit del passat dissabte 21, es calcula que prop de 50.000 persones van sortir al carrer per participar d’alguna de les diferents propostes que el programa oferia. Des de la Baixada, a la qual van assistir unes 12.000 persones, passant pel concert d’Andrés Calamaro a la TAP amb un aforament al 80%, les més de 10.000 als concert de Parc Francolí de Mushkaa i Figa Flawas, o les propostes de la Capsa de Música i de Barraques, entre d’altres.

Aquesta simultaneïtat ha permès «donar resposta a tres vegades més de gent, en comptes de només als 12.000 participants de la Baixada», ha detallat l’alcalde de Tarragona.

El batlle ha afegit que «els tarragonins i tarragonines creuen en la festa i la fan seva. I això s’ha demostrat en moments com aquells en què la pluja ha fet acte de presència», qui ha assegurat que «entre tots hem incorporat la pluja com un element més de la nostra Santa Tecla».

L’alcalde de Tarragona ha conclòs anunciant que l’Ajuntament té la voluntat d’iniciar els tràmits necessaris per presentar les festes de Santa Tecla com a candidatura a la llista representativa del patrimoni immaterial de la humanitat de la UNESCO. Abans però, l’Ajuntament encarregarà un informe preliminar per avaluar el compliment de requisits i els passos a seguir.

Dispositiu seguretat

L'alcalde de Tarragona s'ha mostrat satisfet perquè no s’ha hagut de lamentar cap incident rellevant, gràcies al dispositiu de seguretat especial per aquests dies.

«Aquests dies ens hem reunit milers de persones al carrer i els que hem viscut la festa ho hem fet amb la sensació de seguretat i bon ambient per tots els racons de la ciutat», ha destacat Viñuales.

Un any més, la Guàrdia Urbana, Protecció Civil i Mossos d’Esquadra han ampliat la presència i efectius en els principals punts de concentració de persones i en les hores punta en què es preveien aquestes aglomeracions; però també, entre algunes accions destacades, s’han perimetrat i controlat els accessos; s’ha mantingut la il·luminació en els entorns de les activitats i s’ha creat un canal propi de comunicació interna entre els cossos de seguretat, per tal d’aconseguir una millor coordinació i una comunicació més immediata i fluïda.

Durant els dies centrals, 94 persones han estat denunciades per diferents motius. S’han realitzat dues assistències a menors per consum de begudes alcohòliques, i hi ha hagut 14 persones denunciades per consum de begudes alcohòliques a la via pública, tinença o consum d’estupefaents, possessió d’armes blanques (en concret, navalla), alteracions de l’ordre i per miccionar a la via pública.

Referent a les detencions practicades durant les festes, quatre persones han estat detingudes per robatori amb violència o intimidació, una per delicte de furt i una persona ha estat imputada per resistència i desobediència a agents de l’autoritat.

A l’acte de la Baixada s’hi va sumar la unitat de drons de la Guàrdia Urbana i un centre de comandament avançat. El primer va controlar des de l’aire el bon funcionament de l’esdeveniment. Mentre que el centre de comandament va servir, de manera preventiva, davant l’accés d’elements perillosos. En total van ser 110 agents, 40 de la Guàrdia Urbana i 70 del cos de Mossos d’Esquadra, així com una vintena de voluntaris de Protecció Civil i seguretat privada, escampats per tots els seus actes durant els 12 dies.

La primera setmana de festa pel Punt Lila van passar prop de 300 persones les quals van rebre informació general sobre el protocol d'actuació en cas d'agressió i una persona va ser atesa. El segon cap de setmana es tancava amb més de 500 informacions i dues intervencions per agressions homòfobes. El Punt Lila i Arc Iris va fer la seva funció de suport i acompanyament a les víctimes deixant tancades totes les intervencions.

Carrer del silenci

D'altra banda, han valorat positivament l’estrena del carrer del Silenci L’organització i les entitats l’han integrat com un servei nou inexistent fins ara a la ciutat. «Ha estat una primera experiència positiva i en la qual hi seguirem treballant. Ha arribat per quedar-s’hi i qui ho ha necessitat ho ha fet servir», ha expressat la consellera de Cultura, Sandra Ramos.

Ramos també ha volgut destacar la força que ha agafat la Santa Tecla Petita seguint la línia dels últims anys. «Ens trobem milers de famílies en què del més gran al més petit de la casa estan implicats i en formen part d’alguna entitat festiva de la ciutat, i això ens assegura amb força el futur de la nostra festa».

Les representacions dels balls parlats als barris també van ser tot un èxit que ja comença a consolidar-se, havent d’ampliar fins i tot en el cas de Dames i Vells els seus passis per èxit d’aforament.

Augmenten les vendes del marxandatge

Un dels fets més rellevants a destacar en aquest balanç de la festa, ha estat sens dubte l’èxit de la imatge escollida per enguany i la bona rebuda de tot el marxandatge. «El cartell i totes les seves aplicacions, que volen plasmar el moment de la Baixada al complert, que ha dut a terme l’artista i dissenyador Marc Volpini, ha comptat amb un consens unànime i ha tingut un èxit rotund en la venda i visualització pels carrers de la ciutat», ha manifestat la consellera.

Així doncs, s'ha incrementat en un 40% la venda del marxandatge oficial de Santa Tecla, tant al Mercat com a l'Estand de Festes. I s'ha incrementat un 300% la compra per internet.

Als Mercats, es van repartir un total de 1.600 racions de pastís de Santa Tecla, 1.200 a Corsini i 400 al Mercat de Torreforta i el Mercat de Nit va ser un nou èxit de participació, consolidant així per 5è any aquesta iniciativa. Els punts de venda del marxandatge de les festes als mercats i mercadets van incrementar vendes un 40% respecte anys anteriors.

Finalment, destacar que al Teclatapa es van servir 30.000 entrepans i 10.000 litres de beguda.

Reforç servei de neteja

El Departament de Neteja, conjuntament amb l’empresa adjudicatària, han establert, com cada any un reforç d’actuacions de neteja dels carrers, en els principals dies de la festa, és a dir del 18 al 23. Es tracta d’actuacions tant de neteja com de recollida, a les zones de més afluència de gent i el personal que també s’amplia en funció de les necessitats a tota la ciutat. En aquests cinc dies han treballat 120 persones més de reforç del que és habitual; sent els dies de més personal el 22 amb 38 i Santa Tecla, el dia 23, amb 62.

Així mateix les operacions s’han duplicat, triplicat i els dies 22 i 23 reforçat al màxim, els matins i tardes d’aquests cinc dies, principalment, amb màquines duals d’escombrar i esbandir; amb vehicles hidronetejadors i regadors; així com els serveis de recollida de reciclatge per fraccions, també ampliats.