La Fiscalia imputa assassinat a l’autor del crim de Campclar en veure traïdoria

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia Provincial de Tarragona acusarà el presumpte autor del crim de Campclar d’assassinat, ja que s’aprecia traïdoria en els fets, segons ha pogut saber el Diari Més. El detingut, de 19 anys, hauria matat un individu de 35 anys el 3 de març a la rambla de Ponent de Campclar. L’acusat es troba en presó provisional comunicada i sense fiança des del passat març. Ell mateix, dies després dels fets, es va entregar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra on va ser detingut.

Ara, després de mesos d’instrucció sobre el cas, s’ha executat el tràmit de l’article 25 de la Llei Orgànica del Tribunal del Jurat. És a dir, s’ha celebrat una compareixença en la qual tant Fiscalia com l’acusació particular han concretat de què s’acusa el detingut. L’article serveix per a delimitar l’objectiu del procés.

En aquest cas, la defensa també té l’oportunitat de demanar el sobreseïment de la causa, una acció freqüent en aquesta mena de processos. A més, totes les parts poden demanar diligències d’investigació, tot i que fonts judicials expliquen que no creuen que es faci en aquest cas.

Tot i això, encara no se sap la data del judici. El tràmit de qualificació, on es presentaran davant la jutgessa els escrits d’acusació, es preveu que s’executi al setembre o octubre. La causa s’instrueix al Jutjat d’instrucció número 1 de Tarragona.

Un cop presentats, se celebrarà una compareixença i la jutgessa decidirà si obre judici o si acorda el sobreseïment del procés. Les penes pel delicte d’homicidi són de 10 a 15 anys de presó, mentre que les d’assassinat poden ser d’entre 15 a 22 anys de presó.

Millorar el barri

La mort violenta a plena llum del dia, un matí de diumenge, va tornar a posar el focus en la situació del barri de Campclar. L’endemà del crim, els representants veïnals dels barris de Ponent es van reunir amb l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales. Les dues parts van acusar a la Generalitat de tenir oblidat el barri, de no invertir-hi i de no garantir la seguretat. El batlle també va reclamar més treball comunitari i d’inserció social a l’òrgan autonòmic i no només per presència policial.

Dos morts en sis mesos

El succés va suposar la segona mort violenta al barri en només sis mesos. L’octubre de l’any passat hi va haver un tiroteig a Campclar que va deixar una persona morta i dues ferides. La causa està oberta pels presumptes delictes d’homicidi consumat per a tres persones implicades, homicidi en grau de temptativa per a tots ells, tinença il·lícita d’armes i baralla tumultuària. La investigació correspon al jutjat d’Instrucció número 4.

Et pot interessar