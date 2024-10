Els projectes per a transformar la Tabacalera es començaran a executar en els pròxims tres anys

Publicat per John BugarinOriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Revitalitzar la Tabacalera és una de les principals prioritats de l’alcalde, Rubén Viñuales, per a aquest mandat. Durant els darrers mesos, el govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona ha estat acabant de perfilar el seu pla per transformar integralment aquest equipament abandonat des del 2007. Ja es coneixen diverses propostes, com la construcció de la Biblioteca Provincial o el trasllat de l’ICAC, però caldrà esperar encara uns anys perquè es converteixin en una realitat. «Hi haurà avenços en tots els projectes durant els pròxims 3 anys», assenyala Viñuales.

El primer dels projectes que veurà la llum, segons les previsions municipals, és el d’un centre universitari de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (Euses). El mòdul 5 acollirà la universitat i es preveu que s’hi inicien les obres l’any vinent. «Estem ja en la fase tècnica», explica Xavier Nadal, director d’EUSES a les Terres de l’Ebre. La inversió de l’escola serà d’uns 4,6 milions d’euros i s’espera que hi cursin 120 alumnes del grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. «Si hi ha més demanda, no descartem oferir cursos de Formació Professional», indica Nadal.

Al costat, al mòdul 6, s’instal·larà l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). La nova seu estarà connectada amb la Necròpolis Paleocristina a través d’un corredor i es vol que sigui un espai obert a la ciutadania. En la reunió de divendres entre Viñuales i el President, Salvador, Illa, el Govern català s’ha compromès a aportar 300.000 euros per redactar el projecte executiu i 5 milions d’euros per executar les obres. Els mòduls 3 i 4 estan buits, mentre que el 2 alberga l’hemeroteca i l’arxiu municipal. En un futur, s’instal·larà la Unitat Informativa d’RTVE a Tarragona a la tercera planta. Finalment, el mòdul 1 acull la Capsa de Música i les instal·lacions de Tarragona Impulsa.

La joia de la corona

La futura Biblioteca Provincial serà, indubtablement, la joia de la corona. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, anunciava el passat mes de gener que enguany es convocaria el concurs públic per redactar el projecte arquitectònic per a la construcció d’aquest nou equipament cultural a la Tabacalera. La pròrroga dels pressupostos del 2023 han fet endarrerir els terminis previstos.

Viñuales estima que es pugui començar a construir entre el 2026 i el 2027. Tal com va explicar Diari Més, l’Ajuntament ha ofert la part central i l’ala esquerra —la més propera a la Necròpolis— de la Tabacalera. Pròximament, es reunirà la comissió mixta formada per l’Estat, la Generalitat i el consistori tarragoní per acabar de decidir en quin espai de l’edifici principal s’ubicarà la futura biblioteca, que ocuparà, com a mínim, 8.000 metres quadrats. «Estem preparant el projecte, els tècnics estan anant al detall i això és molt bo», diu l’alcalde.

L’altra ala de l’antiga fàbrica de tabacs, la que queda a tocar del carrer Manuel de Falla, s’ha reservat per al possible trasllat de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona, ubicat actualment al carrer Cavallers de la Part Alta. L’administració provincial va licitar a principis d’octubre l’elaboració d’un estudi previ per analitzar la viabilitat del projecte. En els plecs tècnics, s’ha fet una previsió de les dimensions generals del futur equipament de formació musical, que ocuparia 4.357 metres quadrats. Com en el cas de la Biblioteca Provincial, l’inici de les obres començaria en dos o tres anys, sempre que la Diputació doni llum verda al trasllat.

‘Hub’ tecnològic

Viñuales vol convertir la Tabacalera en un hub cultural i formatiu, però també tecnològic. Per això, fa uns mesos, l’Ajuntament va encarregar l’elaboració d’una anàlisi per desenvolupar, a llarg termini, un districte tecnològic i d’innovació en la zona entre l’antiga fàbrica de tabacs i la del polígon Francolí, on el govern havia projectat un barri com el 22@ de Barcelona. Segons el batlle, la Tabacalera n’ha de ser el «catalitzador». D’altra banda, l’alcalde s’ha compromès a obrir el pati interior de l’històric equipament a la ciutadania. A més, vol que l’antiga casa del director de la fàbrica, situada a l’entrada del passeig de la Independència, es converteixi en un restaurant o una escola d’hostaleria.