Uns Verds colossals superen a una Colla Vella que li posa seny

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

Si les jornades de Torredembarra i de dissabte del Concurs de Castells es van decidir a la cinquena ronda, la victòria a la jornada de diumenge no podia ser menys i també va ser necessari anar fins a l’últim castell per saber quina seria la colla vencedora. Els Castellers de Vilafranca després de set hores de certamen van carregar el 4de10fm que els va donar el títol per tretzena vegada. La Colla Vella dels Xiquets de Valls va tenir l’opció de provar un últim castell per assaltar el primer lloc però el cap de colla, Manel Urbano, va decidir no anar-hi per no comprometre a la seva gent a una possible caiguda. Un Concurs que, una vegada més, va deixar moltes altres històries més enllà de la lluita pels primers llocs.

Totes les previsions apuntaven que quatre colles (Verds, Vella, Joves i Jove) podrien disputar-se la victòria a la vint-i-novena edició del Concurs i durant les tres primeres rondes la sensació va ser que tot estava obert. Les quatre colles van apostar per castells ben diferents d’inici i les quatre els van descarregar. Els vermells vallencs per un Pde8fm consolidat durant l’any, que els servia per assegurar-se punts d’entrada; la Jove de Tarragona per un 2de9fm, que obria la porta al seu gran somni del dia que era el castell de 10; els Castellers de Vilafranca pel 3de10fm, una garantia tot i que el dia de Sant Fèlix va quedar carregat i la Colla Vella per un castell psicològic, el 4de9sf, que l’última vegada que el van provar a ser a Vilafranca del Penedès i la caiguda després de carregar-lo va provocar un accident a la canalla.

Imatges del 9de9f i del 4de10fm dels Castellers de Vilafranca i el 4de9sf de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.Gerard Martí Roig

Un cop les colles es van posicionar, a la segona ronda van arriscar i només li va sortir bé al 100% a una colla. Mentre els Verds desmuntaven per la indecisió de la canalla el 9de9f que van intentar amb tres enxanetes, els rosats van fer un intent de 4de10fm que mostrava seguretat al folre i les manilles i es va trencar pels pisos superiors. La Joves va provar un castell que ja havia descarregat aquesta temporada, el 2de8sf, però només el van poder carregar perquè just després de sortir l’enxaneta es va trencar. La Jove de Tarragona, de la seva banda, va atacar amb convicció el 3de10fm i el va descarregar per segona vegada en la seva història, un fet que els va situar al capdavant del Concurs de Castells amb certa avantatge respecte els seus perseguidors.

A la tercera ronda les aspirants no van poder descarregar els seus castells de manera que el Concurs continuaria viu, com a mínim, fins la quarta ronda. Els tarragonins, líders provisionals van tornar a portar a la Tarraco Arena el 5de9f, però novament va quedar carregat com ja els va passar per les festes de Santa Tecla. Amb aquest castell completaven ja la seva actuació i les possibilitats de victòria depenien més dels possibles errors de les altres colles. Els Castellers de Vilafranca van optar per una garantia, el 4de9fa, que ja havien ensenyat quatre vegades aquesta temporada. Però en la motxilla de sortida del pilar, el castell va caure. La Colla Vella volia replicar amb la mateixa estructura, però els va passar exactament el mateix. Les tres colles van sumar, però sense descarregar. La Joves de Valls va començar la seva lluita per assolir el 3de10fm. Portaven cinc intents en la seva història i després dels últims assajos la sensació era que havia arribat el dia per fer-li l’aleta. I ho van tenir a tocar, a tres escassos segons però el castell va cedir abans de coronar. Aquesta caiguda els començava a apartar de la lluita tot i que encara no havien dit l’última paraula.

El 4de10fm de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i el 3de10fm de la Colla Jove Xiquets de Tarragona i el 2de8sf de la Colla Joves Xiquets de Valls.Gerard Martí Roig

A la quarta ronda la Jove no hi va anar, perquè estava al capdavant amb tres castells, mentre els perseguidors només en portaven dos. I aquí és on els Verds i la Vella van decidir que s’ho jugarien entre elles. Els primers hi van tornar amb el 9de9f, novament amb tres enxanetes, i aquesta vegada el van coronar. Era el segon que es veia en la història dels castells, però a la descarregada una de les torres patia massa i es va trencar. Els segons sabien que les opcions passaven pel castell de 10 i van anar a pel 4de10fm novament. Si el descarregaven, passaven davant. L’intent va anar molt més lluny que el de la segona ronda, el van carregar, van resistir al límit tot el que van poder i va acabar enfonsant-se. Els Verds es mantenien per davant i tot es decidiria a la cinquena ronda entre elles, perquè la Joves va tornar a provar el 3de10fm però el desgasat físic es va tornar a acusar i va quedar en intent i la Jove també quedava fora de la lluita per la victòria amb els dos castells carregats de les dues primeres classificades.

Com que el sorteig de l’ordre d’actuació va determinar que la Vella actués darrere dels Verds, aquests es van veure obligats a intentar el 4de10fm perquè sinó, els rosats amb el 2de8sf podrien emportar-se la victòria. En una execució èpica després de set hores de Concurs, els Castellers de Vilafranca van coronar el castell i obligaven a la Colla a provar el 3de9sf per guanyar. Aleshores, el seny es va posar per davant de la calculadora i la Colla Vella dels Xiquets de Valls va decidir finalment no intentar-lo per evitar una caiguda i alguna possible lesió.

Així es tancava un dels concursos més llargs de la història que atorgava als Verds la seva tretzena victòria.