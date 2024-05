10 propostes per un cap de setmana ple d'activitat a la demarcació de Tarragona

Arriba un nou cap de setmana a la demarcació de Tarragona i, amb ell, el territori s'omple de propostes culturals, lúdiques i gastronòmiques perquè els seus habitants i visitants gaudeixin al màxim dels dies lliures.

A Diari Més, et proposem 10 opcions perquè aprofitis el cap de setmana al màxim:

Fira del vi de Tarragona

Aquest cap de setmana la plaça Corsini tornarà a convertir-se en l’epicentre del vi tarragoní, acollint, de nou, la Fira del Vi de la Demarcació d’Origen Tarragona. La plaça reunirà a 16 cellers procedents de l’Alt Camp, Baix Camp, el Tarragonès i Ribera d’Ebre, que oferiran fins a 120 vins diferents. A més, enguany cinc parades del mercat i dos establiments complementaran aquesta oferta amb les seves propostes gastronòmiques de maridatge.

Festival Teta

Aquest cap de setmana el Camp de Mart tornarà a acollir el festival feminista Teta. La tercera edició del festival s’inaugurarà oficialment aquest divendres a les 17 h i oferirà diveros concerts.

Fira Multisectorial de Cambrils

La Fira Multisectorial de Cambrils torna amb la seva 65a edició. La cita pivotarà sobre els eixos del reciclatge, la mobilitat sostenible, la inclusió i la dinamització social i local. L’organització preveu penjar el cartell de complet, tant pel que fa a les empreses expositores com per l’afluència de visitants.

Menja't el Mercat de Reus

El «Menja’t el Mercat», la nit de degustació de tapes del Mercat Central de Reus, arriba aquest dissabte a la seva 11a edició amb moltes ganes d’estrenar el nou accés. Els paradistes del Mercat Central ompliran l'espai de tapes, vi, música i dansa dissabte de 18:30h a 23h.

Festival Transvers de Tarragona

Dimarts, es va estrenar la tercera edició del Festival Transvers de Tarragona. Durant la setmana i fins al cap de setmana, la capital continuarà rendint homenatge als poetes i els seus versos amb activitats i tallers programats fins diumenge.

Festa del Corpus

Aquest diumenge Tarragona celebrarà la festa del Corpus amb l’Ou com balla a la font del claustre de la Catedral i l’ofici religiós, acompanyat dels elements del Seguici Popular.

Feria Rociera de l'Hospitalet de l'Infant

La plaça dels Pins de l'Hospitalet de l'Infant acollirà la Feria Rociera aquest cap de setmana. En total s'instal·laran una desena de casetes per celebrar la festa. El programa d'actes inclou actuacions de ball de diversos grups de sevillanes i de flamenc i música en directe.

Macroaplec la Selva del Camp

Els fanàtics de la música dels anys noranta tenen la nit del dissabte una cita a la Selva del Camp, on se celebrarà una festa anomenada Macroaplec. Amb punxadiscos com Jordi Veliz o Sergi Domene com a caps de cartell, els organitzadors intentaran transportar al passat tots els assistents, que podran gaudir de la música entre les deu de la nit i les sis de la matinada.

Ruta Gastronòmica del Vermut al Baix Gaià



Des del passat 6 d'abril, i fins al pròxim 13 de juliol, 25 establiments de Torredembarra, Altafulla, Creixell, La Riera de Gaià i La Nou de Gaià serveixen, cada dissabte i diumenge al migdia, degustacions a un preu de 6€ que varien cada setmana i que van acompanyades del vermut Duc de Foix.

Primavera Musical Vistabella

Després d'encetar el Primavera Musical de Vistabella amb l'actuació de Bach to origins a l'Església del Sagrat Cor, ara arriba el segon torn de la mà de Judit Neddermann que portarà a Vistabella el seu cinquè disc Lar, en una actuació intimista en què estarà acompanyada del guitarrista i productor Pau Figueres.

Et pot interessar: