La música torna a brotar a l’església de Vistabella

A Vistabella, la primavera és sinònim de música amb majúscules. Ho és tant pels concerts que s’hi programen, com per l’escenari on es presenten, que no és altre que l’Església del Sagrat Cor, un tresor modernista que duu la signatura de l’arquitecte Josep Maria Jujol, i de la qual ell mateix n’assegurava ser una de les obres que el feien estar més satisfet.

La Primavera Musical de Vistabella, que es va presentar aquest passat dilluns, constarà de tres concerts. Arrencarà aquest mateix dissabte, 25 de maig, i es clourà dissabte 8 de juny. La primera proposta és Bach to origins, un concert que té com a protagonistes el conjunt de vent metall KamBrass Quintet, que oferirà un repertori amb peces d’Isaac Albéniz, J.S. Bach o Enric Granados entre altres.

Dissabte següent, 1 de juny, actuarà Judit Neddermann, que portarà a Vistabella el seu cinquè disc Lar, en una actuació intimista en què estarà acompanyada del guitarrista i productor Pau Figueres. Finalment, la cloenda de la Primavera Musical arribarà el 8 de juny amb una proposta singular, plantejada en format d’espectacle nocturn a l’exterior del temple.

Es tracta de Tot ple d’art, temple d’amor, joieta d’or, un muntatge que combina música, poesia i art visual. Aquest espectacle compta amb la participació entre altres de les sopranos Mireia Tarragó i Clara Brunet, el tenor Roger Padullés, el pianista Bruno Anguera o la violinista Marta Cardona. Tot plegat, articulat per un guió del cineasta Marc Barceló.

Amb aquests concerts també es clou la celebració del centenari de la construcció de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella. Això no obstant, i en el marc d’aquest aniversari, encara es realitzen les visites teatralitzades Al cor de Vistabella, en què la sagristana del temple i una altra veïna conviden a descobrir com va construir el temple l’arquitecte Jujol, tot desvetllant moltes de les particularitats de l’església, com el fet que va ser construïda gràcies a l’ajuda dels veïns del poble, o els nombrosos elements ornamentals elaborats amb materials de la vida quotidiana.

Aquesta visita, que es fa un cop al mes a les 12 h, té un preu de 15 euros i es pot reservar a través del compte @visitvistabella (els menors de 8 anys tenen entrada gratuïta). I ja de cara a la tardor, es preveu posar en marxa una nova exposició a l’interior del temple. Es tracta de L’obra de Jujol a Vistabella, que mostrarà fotografies, documents i maquetes del procés de construcció del santuari.

Pel que fa a les entrades per als concerts de la Primavera Musical, aquestes ja es poden comprar a través del web del cicle (www.primaveramusicalvistabella.com). L’entrada té un preu de 15 euros amb la possibilitat de comprar un abonament per als tres concerts, per un preu de 38 euros.