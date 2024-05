Coneix tots els actes programats per a la Fira Multisectorial de Cambrils 2024

Cambrils es prepara per a celebrar un dels seus esdeveniments més esperats: la Fira Multisectorial de Cambrils. La 65a edició es portarà a terme del 31 de maig al 2 de juny de 2024, i, un any més, l’organització preveu penjar el cartell de complet, tant pel que fa a les empreses expositores com per l’afluència de visitants.

La cita pivotarà sobre els eixos del reciclatge, la mobilitat sostenible, la inclusió i la dinamització social i local.

Coneix tots els actes programats per aquesta nova edició de la Fira Multisectorial de Cambrils:

31 de maig Divendres

14h- Inauguració de la 65a edició de la Fira Multisectorial de Cambrils- Parlaments insitucionals

- Plaça del Setge

17h- Cercavila Inaugural Musical

- Plaça del Setge

De 17h a 20h- Tallers de reciclatge i animació

- Torre del Llimó

De 17h a 20h- Tallers del Col·lectiu d'artesanes Origen

- Avinguda Mil·lenari

De 18h a 22h- Fira d'artesans cervesers i música d'ambient

- Plaça del Setge

18:30h- Espectacle infantil 'Màgia, paraula i moviment' amb el Dr. Fly SHOW

- Plaça del Setge

20:30h- Espectacle d’animació itinerant en tricicle, amb el Dr. Fly SHOW

- Plaça del Setge

23h- Sarau Jove, ambient musical i servei de barra

Parc del Pinaret

1 de juny Dissabte

11h- Desperta Fira Musical- Parlaments institucionals

- Per tot arreu i a tothora

De 12h a 15h i de 17h a 23h- Fira d’artesans cervesers i música ambient

- Plaça del Setge

12:30h - Espectacle infantil i familiar “SIDRAL”.

- Plaça del Setge

12:30h- Cercavila de música enllaunada

De 17h a 20h- Tallers de reciclatge i animació

- Torre del Llimó

De 17h a 20h- Tallers del col·lectiu d’artesanes Origen

- Avinguda Mil·lenari

18:30h - Actuació itinerant «Timbalers cop de cap» de Cambrils

- Actuació itinerant

19h - Actuació castellera dels Xiquets de Cambrils i els Torraires de Montblanc

- Font del Centenari

20h - Ballada de l’Associació Tarragona SWING

- Plaça del Setge

23 h - Sarau Jove, ambient musical i servei de barra

- Parc del Pinaret

2 de juny Diumenge

11h- Desperta Fira Musical

- Per tot arreu i a tothora

De 12h a 15h i de 17h a 23h- Fira d'artesans cervesers i música d'ambient

- Plaça del Setge

12:30h- Espectacle infntil i familiar «SIDRAL»

- Plaça del Setge

De 17h a 20h- Tallers de reciclatge i animació

- Torre del Llimó

De 17h a 20h- Tallers del col·lectiu d’artesanes Origen

- Avinguda Mil·lenari

18:30h- «Timbalers cop de cap» de Cambrils

- Actuació itinerant

Espais actes i serveis

Teca Teatre Presenta: «Històries curtes en espais tancats» de Vicente Cañón

- Dia 29 i 30 de maig, a les 21 h

- Teatre del Casal Parroquial.

Fira d'expositoris

50.000 m2 de recinte firal d'exposició comercial: Automoció i motocicletes, maquinària agrícola i jardineria, comerç i serveis, energies

renovables, salut i lleure, i molt més

Fira de Firetes

Estrena de la Nòria skyland de 33 metres d’alçada per contemplar el terme

- Av. De l’Esport i Av. Charles Darwin.

Horaris de les firetes:

Dijous: De 17:30 h a 23 h

Divendres: De 17:30 h a 1:30 h

Dissabte: D’11 h a 1:30 h

Diumenge: D’11 h a 23 h

I en les següents franges horàries, les firetes apagaran les llums i el so per ser espai adaptat per a persones amb autisme i/o alteracions sensorials. Divendres: De 17:30 h a 18:30 h

Dissabte i diumenge: D’11 h a 12 h i de 17:30 h a 18:30 h

Mercat d'oficis i artesania

- Pels carrers del Barri Antic.

Mostra d’oficis antics al carrer Creus: fuster, ferrer, esparter, picapedrer, bufador de vidre…

Fira d'artesans cervesers del territori

Parades de cervesa artesana i música ambient

- Plaça del Setge.

Divendres: De 18 h a 22 h

Dissabte i diumenge: De 12 a 15 h / 17 a 23 h

Sarau Jove

Divendres i dissabte: de 23 h a 3 h

- Parc del Pinaret.

65è Homenatge a la vellesa

Diumenge, 2 de juny, dinar de la Gent Gran de més de 75 anys

Punt Lila

Servei d’informació i atenció per prevenir agressions masclistes i actituds discriminatòries.

Zona Firetes, de 22:30 h a 1:30 h. Confluència entre l’Avinguda Charles Darwin i l’Avinguda de l’Esport.

- Zona Parc del Pinaret, de 22:30 h a 2:30 h.

Servei Trenet turístic

Connexió cada 60 minuts des de la parada del Patronat de Turisme fins a la parada del Passeig Albert i viceversa.

Horari: D’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h. Preu per trajecte: 1€

Servei especial Bus urbà la Fira

Línia urbana dels barris de ponent i llevant a la Fira i viceversa, de 10:30 h a 14 h i de 16:30 h a 0:00 h. El servei oferirà un autobús cada mitja hora a la Fira i cada hora als barris. Busca la teva parada i fira’t!

Pàrquings a la Fira

- Av. De l’Esport i C/ Josep Serra Dalmau: 150 places Estació Adif: 300 places

Hort del Cuchillo: 130 places

C/ Francesc Moragues i Barret: 150 places

Xalet d’en Bau: 120 places

Pàrquing privat Plaça de l’Ajuntament (cobert): 300 places

