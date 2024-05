El ‘Tetafest’ torna aquest cap de setmana a Tarragona amb concerts, xerrades i monòlegs

Aquest cap de setmana el Camp de Mart tornarà a acollir el festival feminista Teta. La tercera edició del festival s’inaugurarà oficialment divendres a les 17 h en un acte simbòlic que presidirà l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i comptarà amb la participació de la consellera d’Igualtat, Cecilia Mangini.

Tot seguit, a les 17. 30 h gràcies a l’irreverent recital de Patas Arriba, continuarà amb el monòleg de l’actriu, escriptora, humorista i activista antiracista Asaari Bibang, i l’actuació de l’artista multidisciplinari Lúa Mosquetera. Com a cirereta del pastís, hi haurà la sessió nocturna amb la polièdrica DJ Luna.

El cartell d’aquesta tercera edició mostra «diferents tendències i expressions artístiques actuals, lligades a la tasca d’una xarxa d’entitats feministes i socials del territori que donen visibilitat a les seves lluites, propostes i activitats». A banda de la coneguda María José Llergo, el cartell ofereix una gran varietat de propostes i els concerts de Muchapepper, Chica Sobresalto i Ketekalles. El festival serà presentat per Isa Calderón i Lucía Lijtmaer (Deforme Semanal Ideal Total).

«La tercera edició d’enguany consolida d’aquest festival, una de les accions estrella de reivindicació feminista de la conselleria d’Igualtat, que té la ferma voluntat que les noves generacions prenguin consciència de la importància de continuar recorrent el camí cap a la igualtat real amb esperit crític i reivindicatiu», va expressar Mangini.

Oferta cultural gratuïta

Tota l’oferta cultural és gratuïta, excepte els quatre concerts previstos dissabte al vespre que tenen un preu de 15 euros. En aquest sentit, el dissabte 1 de juny al matí les protagonistes seran les activitats organitzades per diferents associacions feministes i entitats socials de la ciutat, amb una dotzena de col·lectius que oferiran jocs i exposicions de materials per fomentar la participació del públic i donar a conèixer la seva tasca.

El preu de l’entrada per a famílies nombroses, monoparentals, persones amb discapacitat i grups de cinc o més persones és de 10 euros, i el 4% de les entrades es destina al programa Apropa Cultura adreçat a col·lectius vulnerables. Les entrades es poden comprar a la web de Tarracoticket, i el dissabte físicament a taquilla de 17 a 23 h. També es cobra un preu simbòlic de 5 euros per l’arròs solidari ofert pel xef Estrella Michelín Pep Moreno dissabte a partir de les 14 hores.

La recaptació es destinarà al Futbol Club Tarraco, entitat ubicada a Campclar que fomenta l’esport femení. Com l’any passat, s’ofereix servei de canguratge, -que ofereix el programa Temps per Cures impulsat per la Conselleria d’Igualtat-, i activitats gratuïtes per a famílies.