El 'Macroaplec' convoca els fans de la música dels 90 a la Selva del Camp

Els fanàtics de la música dels anys noranta, època daurada dels ritmes dance, eurodance, progressiu i la makina catalana, tenen el pròxim 1 de juny a la nit una cita a la Selva del Camp, on se celebrarà una festa anomenada Macroaplec. Amb punxadiscos com Jordi Veliz o Sergi Domene com a caps de cartell, els organitzadors intentaran transportar al passat tots els assistents, que podran gaudir de la música entre les deu de la nit i les sis de la matinada.

Té el qualificatiu de remember, i l'entrada està recomanada als majors de 26 anys. El Festival compta amb només 500 entrades 'LowCost', a un preu de 10 euros. Després, els preus de les entrades aniran pujant.

El Festival a l'aire lliure, que se celebrarà a la zona del Parking de la zona escolar comptarà amb una macropantalla led de 100m2, amb un show visual increïble.

Jordi Veliz, Sergi Domene, Piyuli, Javi Level, Ricardo F i Biel Garzia són els artistes convidats a participar en aquest esdeveniment.