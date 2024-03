Brickània, el Festival de Lego de Montblanc tornarà a la vila el 8 i 9 de juny

Aquest dimarts el regidor de Turisme de l’Ajuntament de Montblanc Ramon de Domingo ha presentat la setena edició de Brickània, el Festival de Lego de Montblanc, que se celebrarà el cap de setmana del 8 i 9 de juny. L’any passat es va recuperar després de tres anys i enguany coincidirà amb l’estrena del festival de música Àuria.

Imatge de la presentació.Cedida

El cartell

El cartell és obra de l’il·lustrador montblanquí Xavier Iborra i està inspirat en les escales d’Escher, una litografia del pintor neerlandès Maurits Cornelis Escher (1898- 1972). Es tracta d’una composició impossible que juga amb la perspectiva i la percepció òptica. En el cas del cartell, el color té un protagonisme molt destacat.

Imatge del Cartell del Festival.Cedida

El programa

L’estructura és molt similar a la de l’any passat i permetrà que el visitant s’orienti fàcilment i pugui saber què passa en cada moment.

Exposició i venda

L'espai central del festival segueix sent l'antiga església i claustre de Sant Francesc on hi haurà una espectacular mostra de diorames fets amb peces de Lego i on també s'ubicaran les botigues especialitzades.

Els temes dels diorames són:

Apocalypseburg, de Marc Suárez Fernández

Castell de Lluc Primer, de David Claramunt Sanson

City clàssica, de Jesús Garcia Vera

Microcity, de Bogdan Nae

Món Harry Potter, de Neus Martínez Martínez

Mos Eisley, de Rubén Morente González

Museu de la NASA, de Jerónimo Morente Sánchez

Parc d’atraccions, de Maria Dolcet

Parc d’atraccions, de Víctor Neira Álvarez

Un dia a la natura, de Susanna Domingo

Un dia al zoo, d’Antonio Ruiz Pérula

Winter, de Lourdes González Lunaro

En aquesta edició hi prenen part tres botigues especialitzades: Broccolibricks de les Borges Blanques, Clicks&Bricks de Montblanc i ToySSpain de Terrassa.

Tallers de robòtica a Sant Francesc

Durant els dos dies del festival, l'empresa Dynamind coordinarà activitats per descobrir les múltiples aplicacions lúdiques i pedagògiques de les peces de Lego. S'adrecen a un ampli ventall d'edats i també s'han pensat fer-les en família. Tindran lloc a la sala de les Corts Catalanes. Per a prendre-hi part cal haver adquirit l’entrada al festival. Totes les activitats tenen el preu d’1€.

Lego Family (adults i infants de 6 a 12 anys)

Grans i petits han de construir un projecte conjunt amb Lego WeDo i executar la programació d'un robot.

Tangram (de 3 a 6 anys)

Activitat de construcció passant d'un pla de dues dimensions a tres.

Learn to learn (de 6 a 9 anys)

En petits grups de treball els nens i nenes han de resoldre un problema a través d'una història.

Lego Wedo (de 7 a 12 anys)

En grups reduïts, s'experimenta física i matemàtiques de manera amena i es practica mitjançant la construcció i la programació.

Taller sensorial amb Lego (de 6 a 12 anys)

Construcció d’una figura guiant-se només amb el tacte.

Espai lúdic a l'antic hospital de Santa Magdalena

L'església de l'antic hospital de Santa Magdalena es convertirà en un espai lúdic amb la coordinació d’Inspiringbricks, amb les següents activitats amb bricks:

Creació de tres mosaics de superherois

Creació d’un clauer

Creació de textos en bafarades

Construcció d’un mosaic lliure

Photocall

InspiringBricks – Art exposarà mosaics realitzats amb bricks de Lego i es podrà tornar a veure el mosaic amb el logo de Montblanc Medieval, realitzat l'any 2018 amb més de 7.000 peces i més de 15.000 punts.

L’accés a aquest espai només es podrà fer amb l’entrada al festival.

Concurs de creativitat amb bricks

Com cada any, per als més petits tindrà lloc un concurs que consisteix a fer una construcció amb bricks a partir de material de Lego Clàssic de 520 peces. Com és habitual, el preu d'inscripció és de 2,00€ i hi ha dues categories: Merlet, entre 7 i 9 anys, i Torre, entre 10 i 12 anys.

Joc de pistes

Aquesta activitat es fa pels carrers i places. Entre qui hagi adquirit l’entrada es distribuirà una butlleta que facilita la localització d’unes lletres i uns personatges amagats en nou aparadors de comerços de Montblanc. Un cop trobades lletres es formarà una paraula que cal descobrir i encertar per tal de participar en el sorteig de productes Lego a través d’un formulari.

Exposició de peces de col·leccionistes

Una de les novetats de l’edició d’enguany és que a l’absis de Sant Francesc hi haurà una exposició de peces cedides per col·leccionistes locals.

Brickpessebre

Durant els dos dies del festival es pot visitar el Museu del Pessebre de Catalunya amb una entrada reduïda. L’horari és d’11h a 14h i de 16h a 19h.

Visita a la muralla

Durant els dos dies del festival es pot realitzar la visita a la muralla al preu reduït de 1,50€ a partir de 14 anys. L’horari és d’11h a 19h.

Descompte al Festival Àuria

Amb l'entrada a Brickània s'aplicarà un descompte de 2€ en les entrades a partir de 14 anys del festival Àuria, que tindrà lloc el mateix cap de setmana a Montblanc.

Sorteig de productes de Lego

Durant els dos dies del festival hi haurà un sorteig de productes de Lego entre tots els visitants que hagin adquirit l’entrada de forma antincipada. Es farà un quart d'hora abans del tancament.

Punt de venda d'entrades i marxandatge de Montblanc Medieval

Les entrades anticipades i els tiquets per participar als tallers i al concurs de creativitat amb bricks es poden adquirir des d’aquesta mateixa setmana a www.brickania.cat i també es poden comprar a l’Oficina de Turisme de Montblanc.

Durant el festival el punt de venda d'entrades tornarà a ser una caseta de fusta ubicada a la plaça de Sant Francesc on també estarà disponible el marxandatge que comercialitza l’Oficina de Turisme.

Les entrades tenen els següents preus:

A partir de 14 anys: 5€

Joves d'entre 7 i 13 anys: 2,50€