El Mercat Central de Reus viurà una nova edició de «Menja’t el Mercat» el dissabte 1 de juny

El «Menja’t el Mercat», la nit de degustació de tapes del Mercat Central de Reus, arriba enguany a la 11a edició i amb moltes ganes d’estrenar el nou accés.

El dissabte 1 de juny serà el primer amb activitats al nou espai, que s’omplirà de tapes, vi, música i dansa. Els paradistes del Mercat Central ja ho tenen tot a punt per la festa del dissabte 1 de juny, que es farà com sempre de 18:30 a 23:00 h.

Després de deu edicions exitoses –la darrera després del parèntesi obligat per la pandèmiade la COVID-19– el «Menja’t el Mercat» tornarà a omplir el mercat de festa i de bon menjar: les parades participants prepararan una o més tapes, que s’acompanyaran de vi i altres begudes per completar una oferta gastronòmica única.

Els mateixos preus des de fa anys

Ara, amb la informació facilitada per cada parada, es prepara el fulletó que recull totes les tapes i la situació de cada parada en un plànol perquè sigui més fàcil localitzar-les a l’interior del mercat.

El preu s’ha ajustat al màxim i el tiquet combinat es posarà a la venda per 10 euros –el mateix import que l’any passat i només un euro més que en l’edició de 2019– i oferirà un paquet de 3 tapes i 2 begudes. Sense el tiquet combinat, cada tapa es vendrà a 2,50 euros i la beguda a 1,50 euros, els mateixos preus que 2019.

Els tiquets de degustació es podran adquirir de manera anticipada a algunes de les parades participants o el mateix dissabte 1 de juny als dos punts de venda que s'instal·laran a l'interior del mercat.

Una de les novetats d’aquesta edició és que les botigues de Veritas i de Torrons Vicens del Mercat Cenral s’afegiran a la festa oferint els seus productes.

El millor producte en un ambient festiu

«Menja’t el Mercat» va néixer la primavera de 2012 amb la voluntat de donar a conèixer totes les possibilitats que ofereixen els productes frescos que es poden trobar a les parades i mostrar una imatge diferent del mercat, en un horari més nocturn i en un ambient festiu.

La degustació s’acompanya cada any d’activitats per a tota la família: en aquesta onzena edició hi haurà tres actuacions especials per omplir la nova plaça:

A les 18:30 h, concert: omplim de música el nou accés del mercat amb les creacions de la pianista reusenca Lídia Papió.

A les 19.15 h, dansa: "Capgirem el Mercat": amb l'Escola de Dansa del Centre de Lectura –75 anys d'història– i Cia Expans'Art.

A les 21 h, música itinerant: actuació de Le Même: música, improvisació i llibertat amb el punt just d'humor.

Cartell «Menja’t el Mercat».Cedida

