Tarragona celebrarà la Fira del Vi amb 16 cellers i 120 vins de la DO

Aquest cap de setmana la plaça Corsini tornarà a convertir-se en l’epicentre del vi tarragoní, acollint, de nou, la Fira del Vi de la Demarcació d’Origen Tarragona. Del 31 de maig al 2 de juny, la plaça reunirà a 16 cellers procedents de l’Alt Camp, Baix Camp, el Tarragonès i Ribera d’Ebre, que oferiran fins a 120 vins diferents. A més, enguany cinc parades del mercat i dos establiments complementaran aquesta oferta amb les seves propostes gastronòmiques de maridatge.

«L’esdeveniment de la Fira del Vi coincideix amb el propòsit de l’empresa Mercats de Tarragona, què és la promoció del producte local, divers i de qualitat, i dinamitzar activitats que donin impuls al comerç de proximitat», va afirmar ahir Montse Adan, presidenta de Mercats i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, durant l’acte de presentació de la Fira, que va tenir lloc al Mercat Central.

«És un goig poder tornar un any més aquí a Tarragona, una ciutat que és centre de mediterrani, d’amabilitat i de bon temps», va afirmar la presidenta del DO Tarragona Maria Rosa Blanch. També va assegurar que la Fira és una «gran oportunitat per gaudir de degustacions, parlar amb els cellers, i conèixer els nostres vins, que després els visitants podran demanar i trobar a restauració», un fet «important per l’economia del territori». A més, va voler destacar la «gran diversitat» de la Fira, ja que «la DO Tarragona és àmplia tant en territori com en oferta».

Una Fira molt musical

Les activitats prèvies a la Fira arrenquen avui amb un tast de vins DO Tarragona i DO Montsant a l’Espai Turisme, i continuaran demà amb el Lliurament de premis del concurs de vins de la DO Tarragona al Teatret del Serrallo. No obstant això, l’acte oficial d’obertura tindrà lloc aquest

divendres a les 19 h i anirà a càrrec del baríton tarragoní Àngel Òdena.

«Per nosaltres és molt important que l’Àngel faci aquest tret de sortida, ja que és un tarragoní, que realment projecta el nom de la ciutat arreu del món», va afirmar Adan. A més, aquells interessats en tornar a escoltar a Òdena en directe tindran l’oportunitat de participar en un sorteig comprant una entrada per l’espectacle La Traviata. Els cinc guanyadors també obtindran una entrada doble pel concert, un lot de tres ampolles de la DO Tarragona i un xec regal de 30 € a bescanviar en productes del Mercat Central.

Durant aquesta setmana, també es podran gaudir d’altres actes musicals com el concert vermut del grup CoverH, que tindrà lloc a la mateixa plaça el diumenge a les 12:30 h i el tast La Música del Vi, un tast d’accés lliure que maridarà els vins de la DO Tarragona amb una proposta musical el dijous a les 19 h a la plaça de les Cols. «Ens acompanyarà durant molta estona la música en viu perquè ens faci sensació de festa i de gaudir, que és molt important», va remarcar Blanch.

Solucions per encarar la sequera

Tot i que Blanch va agrair les pluges d’aquesta primavera, va admetre que aquestes han estat «insuficients». «Des de la DO Tarragona som conscients de la situació climàtica que tenim, per això s’estan fent estudis en varietats pròpies, com és el Macabeu, a la qual li donem molta importància, perquè és la nostra varietat insigne», va afirmar. També va explicar que s’estan fent proves en «altres varietats antigues com el Tarragoní, que s’ha començat fa ja un parell d’anys a treballar amb sis o set cellers de diferents ubicacions per veure com respon i estar preparats per les possibilitats del futur».

