Tarragona celebrarà, un any més, una nova edició de la Fira del vi de la DO Tarragona el cap de setmana entre el 31 de maig i el 2 de juny. La fira acollirà els vins dels 16 cellers de la DO que participen enguany de la mostra i que els visitants podran visitar maridades amb diverses propostes gastronòmiques. A més, també s'han programat altres activitats durant la setmana.

Consulta totes les activitats de la Fira del vi de Tarragona 2024:

28 de maig Dimarts

19.30h- Tast de vins DO Tarragona + DO Montsant

- Espai Turisme- C. Major

29 de maig Dimecres

19.30h- Gala lliurament de premis del concurs de vins de la DO Tarragona

- Teatret del Serrallo

30 de maig Dijous

19h- La Música del Vi

- Plaça de les Cols. Escales de la Catedral

31 de maig Divendres

De 18h a 22.30h- Fira de vins DO Tarragona. Mostra de cellers

- Plaça Corsini

18:30h- Acte d'obertura de la Fira- amb la participació de les autoritats i del tenor tarragoní Àngel Ódena

- Plaça Corsini

1 de maig Dissabte

De 11h a 15h i de 18h a 22.30h- Fira de vins DO Tarragona. Mostra de cellers

- Plaça Corsini

2 de maig Diumenge

De 12h a 15h i de 18h a 22h- Fira de Vins de la DO Tarragona. Mostra de cellers

- Plaça Corsini

12.30h- Concert vermut a càrrec del Grup CoverH (versions de jazz i bandes sonores dels 80)

- Plaça Corsini