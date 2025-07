Els 10 pobles més bonics de Tarragona per visitar aquest 2025 segons Time Out

Si ets dels qui busquen escapades de proximitat amb paisatges de postal, pobles amb història i gastronomia autèntica, tens la ruta perfecta: els 10 pobles més bonics de Tarragona segons la revista Time Out. Una selecció per fer turisme tranquil i de qualitat, tot gaudint de l'encant rural i cultural del sud de Catalunya.

10. Pratdip

De llegenda i misteri. Aquest poble medieval està vinculat amb els “dips”, uns gossos vampirs mitològics que es diu que rondaven pel seu entorn. Amb torres defensives ben conservades, una església gòtica i uns antics safareigs municipals, Pratdip és un viatge al passat carregat de simbolisme.

Imatge de Pratdip.Wikipedia

9. Margalef



Amb menys de 150 habitants, aquest poble encaixonat entre roques és un paradís per als escaladors. Visita l’ermita de Sant Salvador i deixa’t captivar per la seva natura salvatge. Un bon lloc per desconnectar del món i connectar amb la muntanya.

Imatge de Margalef de Montsant.

8. Siurana

Un dels pobles més espectaculars de Catalunya, situat dalt d’un cingle amb vistes a l’embassament. Conegut per les seves rutes d’escalada i la seva història andalusina, Siurana és perfecte per a fotògrafs, excursionistes i romàntics empedreïts.

Imatge del poble de Siurana.Turisme Siurana

7. Les Cases d’Alcanar

Un poble mariner amb excel·lents restaurants de peix i arròs. A tocar del Delta de l’Ebre, Les Cases d’Alcanar ofereix una escapada relaxant, ideal per menjar bé i descobrir el patrimoni ibèric del municipi, com la Moleta del Remei.

La dàrsena buida del port de les Cases d'Alcanar, amb el nucli urbà al fons

6. Prades

La “Vila Vermella”, pel color de la seva pedra, és un indret encantador situat a 940 metres d’altura. Un lloc ideal per desconnectar, envoltat de muntanyes, boscos i rutes de senderisme. No et perdis la font renaixentista de la plaça Major ni l’ermita de l’Abellera, incrustada a la roca.

Imatge de la façana de la Església de Prades amb la seva característica pedra vermella.Flickr

5. Mas de Barberans

Porta d’entrada al Parc Natural dels Ports, aquest poble és conegut per la seva artesania en fibres vegetals. El Museu de la Pauma i la Fira de les Fibres Vegetals són referents. Aprofita per fer senderisme fins al Racó d’en Marc o visitar les pintures rupestres del Cocó de la Gralla.

Imatge de Mas de Barberans.Wikipedia

4. Montblanc

Una joia medieval emmurallada i plena de llegendes, com la de Sant Jordi. Montblanc conserva un dels recintes emmurallats més ben preservats de Catalunya, amb torres, portals i esglésies que et transporten a una altra època. Ideal per amants de la història i l’arquitectura.

Imatge de la muralla de Montblanc.Ced

3. Mont-roig del Camp

Aquí va néixer l’essència artística de Joan Miró. El poble, amb vistes al mar i envoltat de natura, és ideal per fer rutes en bici, visitar l’ermita de la Mare de Déu de la Roca o gaudir de les cales de Miami Platja. Una combinació única d’art, cultura i relax.

Mont-roig del Camp des del santuari de la Mare de Déu de la RocaWikipedia

2. Miravet

Amb el seu espectacular castell templari sobre el riu Ebre i un nucli antic amb encant, Miravet és una parada obligada per als amants de la història i la natura. Prova una ruta en canoa o creua amb la barcassa fluvial. I no te’n vagis sense veure un artesà treballant la ceràmica!

Vista panoràmica de Miravet.Wikipedia

1. Horta de Sant Joan

Un dels pobles més fotogènics i amb més identitat de Tarragona. Refugi de Picasso i declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, Horta de Sant Joan combina art, natura i arquitectura medieval. Passeja pels seus carrers empedrats, visita el Centre Picasso i descobreix el Parot, un oliver monumental de més de 2.000 anys

Imatge d'Horta de Sant Joan.Catalunya Turisme

Per què visitar aquests pobles el 2025?

Aquesta selecció de Time Out no només destaca la bellesa d’aquests municipis, sinó també la seva autenticitat. Són destinacions ideals per fer escapades sostenibles, culturals i gastronòmiques, fora del turisme massiu. Perfectes per redescobrir el territori català amb calma, en parella, amb amics o en família.