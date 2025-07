Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada del bon temps, molts busquen escapar-se de les multituds sense renunciar a l’encant del mar. A la costa de Tarragona encara és possible trobar racons tranquils, d’aquests que semblen resistir-se al turisme massiu. Un d’ells és Les Cases d’Alcanar, un petit i pintoresc poble pesquer que es converteix en una opció perfecta per a una escapada primaveral.

Situat a poc més d’una hora amb cotxe des de la ciutat de Tarragona, aquest racó del sud de la Costa Daurada combina platges poc massificades, un entorn natural privilegiat i l’autenticitat d’un nucli mariner que conserva la seva essència. La seva platja principal, ofereix un ambient relaxat, ideal per a aquells que busquen desconnectar sense aglomeracions.

A més de gaudir del mar, Les Cases d’Alcanar convida a passejar pel seu agradable passeig marítim, flanquejat per palmeres, amb vista a l’horitzó i racons on asseure’s a veure caure la tarda. És un lloc que es recorre sense pressa, perfecte per a gaudir de la llum suau de la primavera i del so de l’onatge.

L’entorn natural també és un gran reclam. Molt a prop es troba el Parc Natural del Delta de l’Ebre, una joia ecològica atapeïda de biodiversitat, rutes en bici, albirament d’aus i paisatges únics. Les Cases d’Alcanar, a més, conserva la calma i l’ambient tradicional dels antics pobles mariners, amb petits restaurants on degustar peix fresc i arrossos davant el mar.

A la primavera, quan les temperatures comencen a ser agradables però encara no ha arribat la gran allau turística, destins com Les Cases d’Alcanar es gaudeixen en la seva millor versió: tranquils, autèntics i amb tot l’encant del Mediterrani. És un lloc on el temps sembla anar més a poc a poc i on la primavera es viu sense presses, entre brisa marina i capvespres daurats.