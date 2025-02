El poble més bonic d’Espanya per viatjar al març està a Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Siurana, un petit però imponent poble ubicat al Priorat, Tarragona, és considerat per National Geographic com el millor destí per viatjar al març a Espanya. Aquest encantador racó català, conegut per la seva història, paisatges de somni i un entorn natural d’excepcional bellesa, atreu a aquells que busquen una escapada que combini cultura, naturalesa i aventura.

Ubicat a 730 metres sobre el nivell del mar, Siurana és un enclavament estratègic que, des de l’època medieval, ha jugat un paper clau en la història de Catalunya. Aquest pintoresc poble, que pertany al municipi de Cornudella de Montsant, destaca pel seu impressionant conjunt històric i paisatgístic.

El seu castell, conegut com a Hisn Xibrana, va ser l’últim reducte sarraí en caure durant la Reconquesta, marcant una fita en la història de la regió. La història del poble es complementa amb la famosa llegenda de la reina mora Abdelazia, que es va llançar al buit des d’un dels penya-segats per evitar caure presonera dels cristians, deixant la seva empremta en la roca que avui dia es coneix com el Salt de la Reina Mora.

La bellesa de Siurana no només rau en el seu patrimoni històric, sinó també en les seves impressionants vistes. El poble ofereix panoràmiques de la Serra de Montsant, la Gritella i les Muntanyes de Prades, que proporcionen un entorn natural perfecte per als amants de les activitats a l’aire lliure.

Siurana és un destí ideal per al senderisme, amb diversos recorreguts que inclouen camins que descendeixen cap al pantà o que envolten els barrancs propers. A més, la zona és famosa per les seves piscines naturals, com el Toll del Forn i el Toll de la Palla, perfectes per a gaudir d’un bany refrescant després d’una caminada.

Els escaladors també troben en Siurana un paradís. La serra i el poble són reconeguts mundialment per les seves més de 800 rutes d’escalada, el que atreu esportistes de tot el món que busquen desafiar les seves habilitats en un paisatge de sorprenent bellesa.

Per a aquells que busquen una experiència més relaxant, el pantà de Siurana ofereix diverses activitats aquàtiques, com anar en caiac o canoa, i permet explorar racons amagats en les seves aigües. Una de les rutes més populars porta fins el Toll del Forn, on el riu forma una petita platja de pedres abans d’arribar a la gran massa d’aigua, creant un lloc ideal per a gaudir de la naturalesa en la seva màxima expressió.

Siurana no només és un destí de bellesa natural, sinó també un punt de partida per a explorar la rica cultura i el patrimoni de la comarca del Priorat. A pocs minuts del poble, Cornudella de Montsant disposa del restaurant Quatre Molins, amb estrella Michelín, i un celler cooperatiu que és considerat una de les catedrals del vi a Catalunya. La Cartoixa d’Escaladei, situada també a prop, és un altre dels tresors històrics que no s’han de perdre.

Aquest poble, que sembla suspès entre el cel i la terra, ha aconseguit cridar l’atenció de National Geographic per ser un destí que, a més de la seva bellesa natural i cultural, ofereix una àmplia gamma d’activitats per a tots els gustos. Amb el seu aire medieval, les seves vistes impressionants i la seva connexió amb la naturalesa, Siurana es consolida com un lloc imprescindible per a aquells que desitgin gaudir d’una escapada única al març.