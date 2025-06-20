Societat
El poble de Tarragona que sembla que sigui els Estats Units
El seu nom i el seu ambient exclusiu han fet que molts la comparin amb algunes zones dels Estats Units
Miami Platja, el nucli que pertany al municipi tarragoní de Mont-roig del Camp, s’ha consolidat com més que un simple destí turístic. El seu nom, que recorda immediatament a la icònica ciutat nord-americana de Miami, i el seu ambient exclusiu, amb platges úniques i una oferta de lleure variada, han fet que molts la comparin amb algunes zones dels Estats Units.
Encara que la seva essència continua sent mediterrània, aquesta zona s’ha convertit en un lloc de referència per a aquells que busquen una vida sofisticada, bon clima i una gastronomia de qualitat. Això sí, el que distingeix a Miami Platja són, sens dubte, les seves impressionants platges. Amb quilòmetres de costa d’aigües cristal·lines i fina sorra daurada, les seves platges evoquen l’esperit de les famoses costes de Florida.
Ribera d'Ebre
El poble de Tarragona escollit pel Govern per ubicar una gigafactoria d’IA
Daniel Cabezas Ramírez
La Cala dels Vienesos, la Cala de les Sirenes i la Platja Cristall són algunes de les més destacades, sent punts d’atracció per a aquells que desitgen relaxar-se en un entorn de bellesa natural. La diversitat de cales tranquil·les i platges més àmplies permet gaudir tant de moments de calma com d’esports aquàtics.
El paisatge, adornat amb palmeres i amplis passejos marítims, reforça la sensació d’estar en un destí internacional. La barreja d’influències es percep als seus carrers i restaurants, on l’essència mediterrània es fusiona amb un toc cosmopolita que recorda a alguns racons exclusius del món.
Priorat
El poble de Tarragona on es menja molt bé i no tothom coneix
Daniel Cabezas Ramírez
La gastronomia, un dels seus punts forts
L’oferta gastronòmica de Miami Platja també és un dels seus grans atractius. Als seus restaurants, els productes del mar i la terra es combinen en plats deliciosos i sofisticats. Peixos i mariscos frescos, arrossos i especialitats típiques mediterrànies són els plats més tradicionals, però també és possible trobar propostes internacionals que evoquen els grans locals de Florida.
Si bé Miami Platja continua sent accessible per a tots els públics, en els darrers anys ha emergit com un dels destins més exclusius de la Costa Daurada.
Tarragonès
El millor càmping d’Espanya es troba a Tarragona i és ideal per als amants a l’esport
Daniel Cabezas Ramírez
L’ambient tranquil però elegant, amb cotxes d’alta gamma i terrasses amb vista al mar, li atorguen aquest aire d’exclusivitat que molts associen amb certs llocs dels Estats Units. A més, aquells que busquen entreteniment nocturn poden gaudir de bars de còctels, terrasses chill-out i locals amb música en viu, el que permet viure nits úniques al costat del Mediterrani.
Com arribar a Miami Platja des de Tarragona
Arribar a Miami Platja des de Tarragona és relativament fàcil, ja que, a més d’amb cotxe, es pot arribar a aquesta zona de Mont-roig del Camp agafant el transport públic, com el tren o l’autobús. Això sí, l’opció més ràpida, amb una durada aproximada de mitja hora, és la d’optar pel cotxe i agafar l’A-7 fins a Mont-roig.