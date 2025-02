El poble de Tarragona que va sorgir de la llegenda d’uns gossos vampirs que atemorien els veïns

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Al sud de Tarragona, el pintoresc poble de Pratdip amaga una història única que ha donat forma a la seva identitat: uns gossos llop negres i endimoniats que habitaven a les muntanyes de Pratdip, sortien de nit i terroritzaven la població en el passat.

La llegenda explica que, a les terres de Pratdip conegudes com "El Prat", rondaven uns gossos endimoniats d’ulls brillants i coixos d’una pota, anomenats dips. Aquests éssers sortien durant la nit, arrasaven amb el bestiar i, ocasionalment, es creuaven al camí d’algun borratxo, que atacaven sense pietat. Els dips, amb els seus ullals plens de sang, creaven una atmosfera de por al poble, que va fer que el nom de la localitat passés a ser Pratdip, en honor a aquestes criatures mitològiques.

La llegenda ha estat tan intrínseca al municipi que fins i tot apareix representada al seu escut, presidit per un gos negre amb una pota aixecada. La primera representació dels dips es va trobar en un retaule de Santa María de 1602, i més tard, en un altre de 1730. A l’entrada del municipi, els visitants poden trobar un monument que ret homenatge a aquests temibles gossos, a més d’una ruta pel poble per descobrir plaques dedicades als onze dips que es troben dispersos per tot el poble.

Encara que no existeixen proves fefaents sobre l’existència d’aquests gossos vampirs, la història s'ha mantingut viva en la memòria col·lectiva dels habitants, que encara asseguren haver vist els dips en més d’una ocasió. Molts afirmen que aquesta llegenda es va idear per dissuadir els borratxos d’aventurar-se per les nits, però el cert és que ha transcendit al llarg dels segles i s’ha convertit en part essencial de la identitat del poble.

Els encants de Pratdip

Més enllà dels gossos vampirs, Pratdip ofereix als visitants una gran varietat d’atractius. Dalt d’un turó, s’alça el castell de Pratdip, les ruïnes del segle XII del castell encara permeten intuir la seva grandesa. Encara que el castell ja no conserva la seva estructura original, les parets que encara es conserven són un testimoni del passat medieval del municipi.

L’encant del poble s’estén als seus carrers empedrats, adornats amb arcs, que transmeten una sensació d’atemporalitat. En els antics safarejos, que es van utilitzar fins fa relativament poc, es pot sentir com el temps sembla haver-se aturat.

A més, el poble disposa de l’Església Parroquial de Santa María, un edifici de l’època romana restaurat l'any 1959, i restes de la muralla medieval que una vegada va protegir la ciutat, com la famosa torre de Cal Capet i el Portal, al costat de l’església.

Els aficionats al senderisme també trobaran a Pratdip un paradís natural. Als voltants es troba la Serra de Llaberia, una de les serralades més salvatges del sud de Catalunya, que ofereix nombrosos senders envoltats de naturalesa, amb vistes espectaculars cap a Pratdip i altres encantadors pobles propers.

Com arribar a Pratdip

Pratdip està ubicat a uns 35 minuts de Tarragona a través de l’A-7 i a aproximadament 1 hora i 30 minuts de Barcelona agafant la C-23 i l’AP-7. No hi ha transport públic que connecti directament amb el poble, per la qual cosa es recomana arribar amb cotxe.