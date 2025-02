La ciutat medieval emmurallada més bonica d’Espanya està a Tarragona segons la revista Viajar

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Montblanc, un encantador poble medieval de Tarragona, ha estat reconegut com la ciutat emmurallada més bonica d’Espanya per la revista Viajar. Aquesta pintoresc destí no només destaca per la seva impressionant arquitectura i la seva ben conservada muralla medieval, sinó també per la seva història, llegendes i tradicions que el converteixen en un lloc únic.

Ubicat al cor de Catalunya, Montblanc té un origen que remunta al segle XII, quan el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, va impulsar la repoblació de la regió després de la reconquesta. L'any 1163, el rei Alfons I el Casto li va atorgar el títol de 'vila real’, fet que li va permetre créixer i consolidar-se com un important centre polític i comercial dins de la Corona d’Aragó.

Muralles imponents i una història fascinant

Les muralles de Montblanc, construïdes entre 1366 i 1383 durant el regnat de Pere el Cerimoniós, envolten la vila amb més d’1,5 quilòmetres de longitud i 30 torres monumentals. Aquest impressionant sistema defensiu va protegir la població dels conflictes bèl·lics de l’època, com la Guerra dels Dos Pedros, entre Aragó i Castella.

Les portes de Sant Jordi i Bover són alguns dels punts més emblemàtics de la muralla, que encara avui dia conserva la seva majestuositat. Un aspecte curiós de Montblanc és que molts habitatges actuals comparteixen parets amb la muralla, un disseny que optimitzava l’espai dins del recinte emmurallat i aprofitava les muralles com a part de les estructures residencials.

La llegenda de Sant Jordi i la seva rosa

Montblanc també és cèlebre per ser l’escenari de la famosa llegenda de Sant Jordi, un dels relats més importants de la cultura catalana. Segons la tradició, un drac terroritzava els habitants del poble i, després de devorar el bestiar, va exigir sacrificis humans. Un dia, va ser la princesa l’elegida per ser entregada al drac.

Tanmateix, en l’últim moment, va aparèixer el valent cavaller Sant Jordi, que va derrotar el drac i, de la seva sang, va brollar un roser. Sant Jordi va oferir una de les seves roses a la princesa, fet que va donar origen a la tradició de regalar roses vermelles el 23 d’abril, el dia de Sant Jordi.

Un passeig pel poble medieval

Montblanc ofereix als visitants un recorregut fascinant pels seus carrers empedrats, envoltats de monuments que reflecteixen el seu gloriós passat medieval. L’església de Santa Maria, un clar exemple del gòtic català, i l’antic hospital de Santa Magdalena, que destaca pel seu pati i la seva història lligada als pelegrins, són només alguns dels llocs imprescindibles.

A més, la Plaça Major és el lloc ideal per a gaudir d’un descans i reposar forces a les seves cafeteries. Les muralles, amb les seves imponents torres, són el símbol més representatiu de la ciutat. Pujar a elles per a gaudir de les vistes panoràmiques és una de les experiències més recomanades a Montblanc.

La 'Setmana Medieval’

Un dels esdeveniments més esperats de Montblanc és la seva 'Setmana Medieval’, una de les fires medievals més destacades de Catalunya. Durant aquesta setmana, els carrers s’omplen de mercaders, cavallers, dames i artesans que recreen l’atmosfera de l’Edat Mitjana.

Aquesta celebració és l’oportunitat perfecta per a submergir-se en la història i la màgia d’aquest poble medieval. Montblanc, amb la seva barreja d’història, llegendes i tradicions, es consolida com un dels destins més captivadors d’Espanya. Sens dubte, un lloc que transporta als visitants a una altra època, envoltat d’una bellesa medieval única.