Societat
Els nou pobles de Tarragona recomanats per National Geographic per fer una escapada
La llista inclou des de localitats penjades sobre l’Ebre fins a viles medievals enclavades a la muntanya
La prestigiosa revista National Geographic ha tornat a posar el focus a Tarragona, aquesta vegada seleccionant nou pobles amb encant per a una escapada amb història, naturalesa i arquitectura. Des de localitats penjades sobre l’Ebre fins a viles medievals enclavades a la muntanya, la llista posa en relleu la riquesa patrimonial i paisatgística de la regió. Aquests destins, molts encara poc coneguts fora del territori, reuneixen segles d’història i ofereixen experiències úniques al visitant.
Porrera
Ubicat al cor del Priorat, Porrera és un petit poble que no arriba als 500 habitants però que guarda un passat vibrant i rebel. A l’Edat Mitjana va pertànyer a la Cartoixa d’Escaladei, fet que va suposar dècades d’exigències fiscals que van desembocar en enfrontaments i revoltes contra la noblesa.
Aquesta fama d’insubmissió li va valer el sobrenom de «la població més revoltosa de Catalunya». Avui, tanmateix, Porrera és un recés de pau envoltat de vinyes, ideal per a passejar pels seus carrers empedrats, descobrir els seus famosos rellotges de sol a les façanes o visitar la seva església parroquial d’estil neoclàssic.
Montsià
El poble de Tarragona ideal per visitar a la primavera: un paisatge pintoresc d'ambient pesquer
Daniel Cabezas Ramírez
La Vilella Baixa
Coneguda com 'la Nova York del Priorat', La Vilella Baixa crida l’atenció pels seus sorprenents edificis de fins a set plantes que s’alcen sobre el barranc de Scala Dei. Aquesta arquitectura vertical, inusual en un entorn rural, li dona un perfil urbà i pintoresc alhora.
El poble disposa d'un pont medieval de doble arc sobre el riu Montsant, porxos amb arcs apuntats, un molí d’inspiració neoàrab i una rica tradició vinícola. És un destí perfecte per a amants del senderisme, la bicicleta de muntanya i la gastronomia local.
Prades
Coneguda com la 'vila vermella' pel característic to vermellós de la pedra amb què estan construïdes les seves cases, Prades es troba al cor de les muntanyes que porten el seu nom. Aquest conjunt històric, declarat Bé d’Interès Cultural, conserva muralles, carrers empedrats i una atmosfera medieval única.
Un dels racons més singulars del municipi és l’ermita de la Mare de Déu de l’Abellera, ubicada en una cova excavada a la roca. La plaça Major, amb la seva font renaixentista, és el lloc perfecte per a gaudir d’una pausa després de recórrer els seus carrers.
Altafulla
Situada al costat del mar, Altafulla és una localitat amb dues ànimes ben diferenciades: una marinera i una altra de medieval. A peu de platja es troba el Barri Marítim, on antigament se situaven les botigues i magatzems de pescadors, ara reconvertits en cases amb encant.
A la part alta del poble, el nucli antic emmurallat, conegut com la Vila Closa, conserva tot el seu sabor històric i ha estat declarat Conjunt Històric Artístic. Destaquen el castell d’Altafulla, l’ermita de Sant Antoni i, especialment, la vila romana dels Munts, Patrimoni de la Humanitat.
Camp de Tarragona
Els dos pobles de Tarragona que es troben entre els més feliços d’Espanya
Daniel Cabezas Ramírez
Aiguamúrcia
Aiguamúrcia és un municipi de l'Alt Camp amb diversos nuclis de població, sent el més conegut Santes Creus, que es va desenvolupar entorn del seu imponent monestir cistercenc. El Monestir de Santes Creus, construït al segle XII, va ser lloc d’enterrament de diversos reis de la Corona d’Aragó i destaca per la seva sòbria arquitectura medieval. Envoltat de vinyes, alzines i camins rurals, aquest poble combina història, espiritualitat i naturalesa, fent d’ell una parada obligada per a aquells que busquen tranquil·litat i patrimoni en estat pur.
Miravet
Enfilat sobre un meandre del riu Ebre, Miravet ofereix una de les estampes més fotogèniques de tot Tarragona. El seu castell templer, situat dalt d’un penyal, formava part de la Ruta Domus Templi que connectava antics enclavaments dels cavallers templers.
La vista del riu, les cases penjants i l’església vella, aixecada sobre una antiga mesquita, donen forma a un paisatge cultural singular. A més, el famós pas de barca sense motor que creua l’Ebre segueix en funcionament, aportant un toc tradicional a l’experiència.
Horta de Sant Joan
Ubicat dins del Parc Natural dels Ports, Horta de Sant Joan enamora amb el seu traçat medieval, el seu patrimoni històric i la seva connexió amb Pablo Picasso, qui va passar aquí algunes temporades clau de la seva carrera.
El nucli històric està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i destaca per la seva església romanicogòtica, la plaça porticada i els carrers costeruts. També disposa del Museu Picasso, l’Ecomuseo dels Ports i una joia natural única: El Parot, una olivera mil·lenària que presideix els camins rurals del municipi.
Camp de Tarragona
Els tres pobles de Tarragona on Hisenda fa gratis la Declaració de la Renda
Daniel Cabezas Ramírez
Montblanc
Montblanc és sinònim d’història viva. Capital de la Conca de Barberà, és famosa per acollir la muralla medieval més ben conservada de Catalunya. Entre els seus carrerons, s’alcen edificis com el convent de Sant Francesc, l’església de Santa María i altres construccions religioses que reflecteixen el passat esplendorós de la vila. El seu centre històric és escenari cada any de la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, una recreació històrica que transforma la localitat en una autèntica ciutat de l’edat mitjana.
Siurana
Penjat sobre un penya-segat a la serra de Montsant, Siurana és un dels pobles més pintorescos de la Costa Daurada. La seva ubicació privilegiada ofereix unes vistes impressionants de l’embassament i de l’entorn muntanyós, que també el converteixen en un paradís per a escaladors.
Les llegendes sobre el seu passat àrab, com la de la reina mora que va preferir llançar-se al buit abans que rendir-se, formen part de la seva identitat. Entre les seves joies patrimonials hi ha les ruïnes del castell sarraí i l’església romànica de Santa María.