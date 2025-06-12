Diari Més

El poble de Tarragona que repeteix com el més bonic de la província segons la revista Viajar

Aquest poble combina arquitectura tradicional, paisatge fluvial i una història marcada per la presència templera

Imatge de Miravet.

Imatge de Miravet.Miravet Experience

Miravet ha estat elegit, un any més, com el poble més bonic de Tarragona per la revista Viajar. Aquesta localitat de la comarca de la Ribera d’Ebre torna a conquerir els experts de la publicació, que destaquen la seva singular bellesa, la seva riquesa històrica i el seu entorn natural privilegiat com a raons de pes per tornar a situar-la a dalt de tot del rànquing.

Cada any, la revista Viajar realitza una selecció dels pobles més bonics d’Espanya, elegint-ne un per cada província. La llista no només es basa en l’estètica del lloc, sinó també en el seu valor patrimonial, el seu atractiu turístic i la seva capacitat per oferir experiències úniques. En aquest 2025, Miravet es manté com el clar referent de Tarragona, gràcies a una silueta de postal que combina arquitectura tradicional, paisatge fluvial i una història marcada per la presència templera.

“La millor manera de veure aquesta silueta és a través del riu”, apunta la revista, que recomana recórrer l’Ebre a bord de les seves tradicionals “pas de barca”, unes barcasses sense motor que encara avui creuen les aigües. Des d’allà es contempla la imatge icònica del poble: cases escalonades sobre el marge dret del riu, coronades per l’imponent Castell Templer, una fortalesa medieval que domina el paisatge i que ha estat testimoni de segles d’història.

A més del castell, els visitants poden gaudir de l’antiga terrisseria de Miravet, de les seves botigues de ceràmica artesanal o del seu embarcador històric. Per a la revista Viajar, l’encant del municipi no només resideix en la seva estètica, sinó també en la seva capacitat de preservar tradicions i oferir al turista una experiència autèntica i allunyada de les rutes massificades.

Ja l'any 2024, la revista ho descrivia com “una vila de conte”, ubicada a poc més d’una hora de la capital, a la zona on es registren algunes de les temperatures més elevades de Catalunya durant l’estiu. El seu entorn natural, delimitat per la serra de Cavalls al nord i el congost de Miravet al sud, reforça el seu caràcter singular dins de l’interior tarragoní.

A la resta de Catalunya, la selecció de la revista Viajar també s’ha fixat en llocs de gran valor patrimonial i paisatgístic. Rupit i Pruit ha estat escollit com el poble més bonic de Barcelona, Cadaqués repeteix com el de Girona, i Bagergue destaca a la província de Lleida. Tots ells formen, juntament amb Miravet, el grup de joies rurals catalanes que mereixen una visita obligada aquest 2025.

