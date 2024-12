Aquestes son les 10 notícies més llegides del digital de Diari Més aquest 2024

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Les dinàmiques a la xarxa segueixen patrons diferents de les de la premsa en paper. Mentre que, en aquesta fi d'any, a Diari Més hem repassat alguns dels temes més rellevants tractats tant a Tarragona ciutat, com al Camp de Tarragona, l'Ebre o el Penedès, a Diari Més digital hem fet un repàs d'aquelles notícies que, per una raó o una altra, han captat l'atenció de més usuaris d'internet que han fet clic per informar-se amb les nostres peces. Aquí teniu el rànquing de les 10 notícies més llegides del 2024 a la versió digital del Diari Més:

Espectaculars imatges de l'aiguat d'aquest divendres a la demarcació de Tarragona

Les impactants fotografies i vídeos dels aiguats que van sacsejar la regió a mitjans del mes de Setembre van despertar una gran atenció, amb milers de visites i comentaris a les xarxes socials.

Aquest és el poble més lleig de Tarragona segons la revista Viajar

Una publicació polèmica de la revista Viajar va encendre les xarxes socials en declarar un municipi tarragoní com el "més lleig" de la província. Inclús van rebre la respostes del poble.

Incidents a l’Huracan Condor de PortAventura World, una història que es repeteix

Un problema tècnic puntual en la mítica atracció estrella del parc temàtic va fer que es repassés l'historial d'incidents de la «caiguda lliure» del parc.

El poble de Tarragona que és considerat la joia desconeguda de la Costa Daurada

L'experiència de descobrir l'impressionant arquitectura i oferta d'oci d'aquest poble tarragoní que combina elements de pobles de pescadors i referències a diferents llocs d’Espanya i el Mediterrani sempre crida l'atenció dels lectors.

El millor complex turístic d’Europa està a Tarragona

El reconeixement d’un establiment de Tarragona com el millor complex turístic europeu va posar la regió al centre d’atenció internacional.

La DANA de València arriba a Tarragona

L'arribada d'aquesta temuda Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA), que havia causat tanta devastació només uns pocs quilòmetres al sud, va causar expectació i nervis als tarragonins.

Acomiaden cinc actors de PortAventura World després de demanar millores laborals

La controvèrsia laboral al parc temàtic va ser un dels temes més comentats, amb una gran repercussió mediàtica.

L’històric restaurant de Tarragona que reobrirà el proper mes de juny

La reobertura d’un establiment emblemàtic de la ciutat va generar nostàlgia i expectació entre els lectors.

El restaurant de Roda de Berà on serveixen el marisc amb carretó i pala

Aquest peculiar restaurant, que serveix marisc amb eines sorprenents, va esdevenir un fenomen viral.

Un dels millors olis d’oliva verge extra de Catalunya s’elabora en un poble de Tarragona

El reconeixement internacional a un oli elaborat a la província va enorgullir els amants de la gastronomia local.

Aquestes notícies reflecteixen la varietat i la riquesa temàtica que ha marcat l’any a Tarragona, amb històries que han despertat tant l’interès local com l’internacional.